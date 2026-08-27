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Tra pochi giorni inizia l'autunno meteorologico: quando prenderà il via la stagione astronomica?

Martedì 1° settembre segna l’inizio dell’autunno meteorologico, da non confondere con quello astronomico che invece partirà con l’equinozio autunnale.
Calendario27 Agosto 2026 - ore 17:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Come per le altre tre stagioni, anche quella di transizione tra estate e inverno ha due date diverse. Tra pochi giorni inizierà l’autunno meteorologico, ma quando comincerà quello astronomico e qual è la differenza i due?

Inizia l'autunno meteorologico, ma quando parte la stagione astronomica?

La stagione del foliage porta sempre con sé un fascino straordinario, ma il suo inizio prevede due momenti ben distinti. L’autunno meteorologico inizia sempre il 1° settembre, una data fissa, a differenza dell’autunno astronomico che cambia di anno in anno e comincia ufficialmente con l’equinozio.

La differenza sta nel fatto che le stagioni astronomiche si basano su eventi come equinozi e solstizi, mentre quelle meteorologiche dividono l’anno in trimestri in base alle condizioni climatiche.

Il 1° settembre segna la fine dell’estate meteorologica, iniziata lo scorso 1° giugno, e l’inizio dell’autunno meteorologico, che durerà fino al 1° dicembre. Ma l’estate è davvero finita? Per entrare ufficialmente in autunno bisognerà aspettare il 23 settembre, giorno dell’equinozio.

Equinozio d'autunno, stagione del foliage al via

Le stagioni astronomiche sono determinate da eventi specifici, e per l’autunno si tratta degli equinozi. Ma cosa sono esattamente? Il termine deriva dal latino "aequus" (che significa uguale), e "nox" (notte), indicando il momento in cui le ore di luce e quelle di buio sono uguali.

Durante l’equinozio, l’inclinazione dell’asse terrestre e l’orbita della Terra attorno al Sole fanno sì che entrambi gli emisferi, settentrionale e meridionale, ricevano la stessa quantità di luce. Sebbene cada sempre a fine settembre, l’equinozio d’autunno non ha una data fissa: quest’anno sarà mercoledì 23 settembre 2023 alle 00:06 GMT.

Perché l'autunno astronomico non ha una data fissa?

Come tutte le altre stagioni, anche l'autunno si divide in astronomico e meteorologico. Mentre quest'ultimo comprende un trimestre esatto, e va dal 1° settembre al 30 novembre, quello astronomico prende ufficialmente il via con l'equinozio, ovvero un momento che (proprio come il solstizio) celebra una particolare posizione del nostro Pianeta rispetto al Sole. Ecco perché, pur essendo sempre compreso in uno spazio temporale abbastanza ristretto, l'autunno astronomico non inizia mai nello stesso momento.

Quest'anno, come anticipato, l'evento che darà inizio alla stagione del foliage si verificherà il 23 settembre alle 00:06 GMT, e da quell'attimo in poi potremmo ufficialmente considerarci dentro una stagione che, per i suoi colori e il suo fascino, è sicuramente una delle più belle e apprezzate.

Ovviamente anche la fine dell'autunno astronomico non seguirà un calendario fisso e nel 2026 terminerà con il solstizio d'inverno atteso per il 21 dicembre alle 21:50.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Agosto ore 18:42

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