Sabbia dal Sahara in arrivo durante la settimana santa? Cielo giallo e pioggia di polvere in arrivo

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia dopo giorni di clima caldo e soleggiato che ha visto le temperature sfiorare anche i 25°. Non solo, in vista della settimana Santa di Pasqua le previsioni delineano anche l'arrivo di sabbia dal Sahara. Ecco quando e dove.

Meteo, maltempo e sabbia del Sahara in arrivo in Italia

In vista delle festività di Pasqua 2025 le previsioni meteo non sono delle migliori visto che, dopo giorni segnati dall'alta pressione con caldo e temperature di stampo primaverile, tutto è destinato a cambiare da domenica 13 aprile 2025, Domenica delle Palme, complice l'arrivo di una perturbazione. Piogge e temporali in buona parte d'Italia, in particolare nelle regioni del Nord che dovranno fare i conti con fenomeni temporaleschi anche intensi.

La perturbazione atlantica, infatti, è prevista proprio dal giorno della Domenica delle Palme con rovesci e temporali destinati a durare per buona parte della prossima settimana. Clima instabile e variabile in Italia in vista della Settimana Santa di Pasqua 2025, ma non solo considerando che è previsto anche l'arrivo della sabbia del Sahara.

Le ultime tendenze meteo delineano l’ingresso sull’Europa meridionale di una vasta depressione ciclonica che colpirà principalmente le regioni del Nord Italia. La perturbazione sarà accompagnata anche da forti venti di Scirocco e Libeccio in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Con l'arrivo di aria calda dal deserto del Sahara è previsto anche l'arrivo della sabbia con un aumento delle temperature in particolare nelle regioni del Sud.

Cielo giallo in Italia per la sabbia del Sahara: ecco quando

Tra le zone più calde in vista della Settimana Santa di Pasqua ci sono le regioni Sicilia, Calabria e Puglia dove sono previste temperature di stampo estivo con valori pronti a sfiorare anche i 30°. Non solo, è previsto l'arrivo di sabbia dal Sahara che andrà ad offuscare il cielo rendendolo più lattiginoso e offuscato a partire da lunedì 14 aprile 2025 in vista dell'arrivo della perturbazione.

Proprio le piogge, oltre ad aumentare l'umidità, andranno a peggiorare le condizioni climatiche favorendo però la deposizione della sabbia sahariana anche sulle strade e sulle auto in diverse regioni del Paese. Il picco è previsto nella giornata di mercoledì 16 aprile 2025 con una concentrazione di sabbia del Sahara elevata in Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In queste regioni occhi puntati all'insù per godere dello spettacolo del cielo che, complice la presenza delle polveri del deserto, si colorerà di sfumature gialle e marroni.