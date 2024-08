Come gestire il ritorno in città? Consigli per combattere lo stress da rientro dopo le ferie

Dopo le vacanze, il ritorno alla "vecchia" quotidianità può essere motivo di stress e ansie. Come gestire al meglio il ritorno in città? Alcune scelte organizzative e la giusta mentalità possono aiutare a ripartire con il piede giusto.

Come tornare alla "vecchia" normalità senza stress?

Se al momento di partire per le vacanze abbiamo messo in valigia - oltre ad abiti e accessori - anche tanta voglia di "staccare la spina" e divertirsi, ora che per molti italiani è giunto il momento di rientrare dalle ferie disfacendo i bagagli troviamo tra le nostre cose quella brutta sensazione di malessere legata all'esigenza di tornare alla "vecchia" normalità.

Con la fine delle ferie arriva infatti il momento di rimettere la sveglia al mattino, affrontare i compiti lasciati in sospeso, e tornare alla vita frenetica pre-vacanze. Ma si può ridurre lo stress? Ovviamente sì, adottando una serie di precauzioni che consentono la ripresa meno traumatica.

Prevedere un ritorno graduale alla routine lavorativa

Gran parte dello stress legato alla ripresa della routine lavorativa è da imputare a una scarsa organizzazione nel periodo che precede le ferie. Chiudere le attività in corso e lasciare tutto in ordine prima di partire per le vacanze, è essenziale per accusare meno questo nuovo cambio.

Un altro segreto per affrontare al meglio il rientro consiste nel riprendere gradualmente la routine lavorativa. Evitare di anticipare troppo la sveglia nel giorno in cui si torna al lavoro e prendersi i giusti tempi per riorganizzare e riprogrammare le attività, senza farsi prendere dal panico per le numerose richieste, sono un ottimo sistema per non perdere quel benessere psicofisico "guadagnato" durante la pausa estiva.

Soprattutto nei primi giorni di lavoro sarebbe anche opportuno concedersi le giuste pause per rilassarsi e renderci più produttivi e sereni. In questo modo eviteremo i problemi legati all’overworking, dannoso sia per la produttività lavorativa sia per il benessere psicofisico.

Un ultimo suggerimento potrebbe riguardare la condivisione con i colleghi delle esperienze e dei momenti migliori delle vacanze: l'empatia può dare una mano a creare in ufficio la giusta atmosfera, e rendere così gli ambienti lavorativi più piacevoli.