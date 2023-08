Rientro al lavoro in serenità: come evitare lo stress dopo le vacanze

Per molti italiani le vacanze stanno giungendo al termine e il rientro al lavoro si avvicina. La sensazione di dovere ritornare alla vecchia quotidianità e affrontare i compiti in sospeso è spesso motivo di stress e ansie, ma la giusta mentalità e alcune scelte organizzative specifiche possono essere utili per riprendere il lavoro in totale serenità. Vediamole in dettaglio.

I consigli per ricominciare con il piede giusto

Se il rientro al lavoro è spesso ritenuto traumatico, parte del problema può derivare da una scarsa organizzazione nel periodo che precede le ferie. Chiudere le attività in corso e lasciare tutto quanto in ordine prima di partire per le vacanze è essenziale per ridurre lo stress legato al ritorno.

Altrettanto importante è riprendere gradualmente la routine lavorativa: oltre a evitare di anticipare di molto la sveglia nel giorno in cui si ritorna al lavoro, è preferibile prendersi i giusti tempi per riorganizzare e riprogrammare le attività, senza farsi prendere dal panico per le numerose richieste. Inoltre, soprattutto nei primi giorni di lavoro, è importante concedersi le giuste pause per rilassarsi ed essere più produttivi e sereni. In questo modo si evitano i problemi legati all’overworking, dannoso sia per la produttività lavorativa sia per il benessere psicofisico.

È bene sempre ricordare che le vacanze sono un momento importante per rigenerarsi e rilassarsi e - affinché gli effetti positivi non si esauriscano in breve tempo - è fondamentale rientrare nella maniera meno stressante possibile. In questo senso, può essere utile condividere con i colleghi le esperienze e i momenti migliori delle vacanze, per creare la giusta atmosfera in ufficio e sfruttare anche l'effetto dell'empatia.