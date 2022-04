I consigli per combattere lo stress: 15 minuti al giorno per la salute mentale

Lo psicologo clinico Broderick Sawyer ha messo insieme un metodo per cercare di controllare il livello di stress durante la giornata: “È l’equivalente mentale di lavarsi i denti per evitare di avere delle carie”, ha detto. Ecco come funziona

26 Aprile 2022 - ore 14:11 Redatto da Redazione Meteo.it 26 Aprile 2022 - ore 14:11 Redatto da Redazione Meteo.it