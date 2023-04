Giornata della Terra 2023, riciclare riduce (drasticamente) le emissioni di anidride carbonica

Il ruolo del riciclo nella mitigazione del cambiamento climatico è spesso sottovalutato, ma di fatto questa pratica permette di ridurre in maniera significativa le emissioni di anidride carbonica e di altri gas climalteranti. Infatti, evitare di produrre nuovo vetro, allumino, plastica e carta determina un minore consumo di energia e - di conseguenza - una produzione inferiore dei gas serra che sono i principali responsabili del riscaldamento globale.

Per comprendere l'importanza del riciclo basta pensare che uno studio norvegese ha dimostrato che una gestione olistica ottimale dei rifiuti a livello globale potrebbe evitare 2,76 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, pari al 5% delle emissioni di tutto il mondo. Insomma, una differenza davvero enorme.

Una sfida che parte delle case

La Giornata della Terra 2023, fissata per sabato 22 aprile, è l'occasione ideale per ribadire l'importanza del riciclo e del riutilizzo dei beni per proteggere l'ambiente. Per rispettare degli obiettivi indicati dal Fit for 55 occorre un cambio di ritmo rispetto alla situazione odierna, 0ltre che un forte incentivo allo sviluppo di modelli di economia circolare.

In questo senso, il riciclo offre una lunga serie di vantaggi: migliore gestione delle risorse, risparmio energetico, riduzione della plastica negli oceani e, anche, minori emissioni di CO2. Grazie alla raccolta differenziata – per esempio – vengono ridotti gli sprechi e si promuove il riutilizzo di materiali come carta e cartone, vetro, plastica, alluminio e composti organici. Oltre a sensibilizzare la popolazione verso comportamenti quotidiani virtuosi riguardo alle più disparate abitudini domestiche.

L’Italia se la cava comunque piuttosto bene. Secondo uno studio condotto da Assoambiente, l’Italia è il migliore paese d’Europa per tasso di riciclo dei rifiuti, pari all’82,3% (contro una media europea del 39,2%). Ovviamente ci sono ancora grandi margini di miglioramento: la tecnologia può permettere di creare un modello universale di riferimento, oltre a monitorare con precisione i risultati e i miglioramenti che si ottengono via via.



