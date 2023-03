Polistirolo, dove si butta nella raccolta differenziata? Dalle vaschette a quello da imballaggio, ecco dove buttarlo e come riciclarlo

Uno dei dilemmi che quotidianamente si presenta nelle case degli italiani e non solo, è quello di dove buttare il polistirolo? O meglio: dove si buttano le vaschette di polistirolo per alimenti e quello per imballaggio? Ecco come fare la raccolta differenziata del polistirolo o come riciclarlo con idee creative.

Dove buttare il polistirolo nella raccolta differenziata?

Separare il polistirolo quando si fa la raccolta differenziata è sicuramente un ottimo modo per contribuire a tenere pulito l’ambiente e favorire il riciclo di questo tipo di materiale. Ecco come fare la raccolta differenziata del polistirolo.

Dove si buttano le vaschette di polistirolo per alimenti?

Le vaschette in polistirolo comunemente utilizzate per gli alimenti si gettano nella plastica. Prima di essere buttate, vanno lavate, in modo da eliminare tutti i residui di cibo.

Dove si butta il polistirolo per imballaggi?

Che siano a forma di chips o lastre, questa tipologia va buttata nella raccolta indifferenziata.

Altro tipo di polistirolo

Se si tratta di altro tipo di polistirolo, è necessario gettarlo presso le isole ecologiche del proprio Comune di appartenenza, nel bidone per il polistirolo (quasi sempre quello della plastica).

Ogni attività di riciclo è legata a processi che inquinano e, che creano tanti altri materiali di scarto che andranno smaltiti in altrettanti modi diversi. È meglio quindi trovare soluzioni alternative per ridurre la quantità di polistirolo che viene buttato. Riutilizzare il polistirolo potrebbe essere un'ottima soluzione: ecco di seguito alcuni esempi per il riciclo del polistirolo.

Possibilità di riutilizzo del polistirolo

Il polistirolo da imballaggio viene riciclato in tanti modi. Può essere recuperato per essere riutilizzato o trasformato in energia. I ricercatori dell’Iowa State University dall'utilizzo del polistirolo, sono riusciti a ottenere una miscela di biodiesel. Gli esperimenti sono in una fase iniziale, ma con ottimi risultati.

Come riciclare il polistirolo in modo creativo e originale?

Le vaschette di polistirolo per alimenti, possono essere trasformate in scatole porta oggetti, basterà decorarle con colori, bottoni, conchiglie o ritagli di giornali.



Per eliminare eventuali odori di cibo dalle vaschette basterà lavarle con un po’ di acqua e aceto. Altro modo per riutilizzare le vaschette è quello di spezzettare il polistirolo e usarlo per imballare oggetti fragili.

Tra le tante idee creative per riutilizzare il polistirolo, c’è quella di realizzare delle decorazioni da appendere all’albero di Natale o alle pareti di casa. C’è chi ha realizzato dei sottobicchieri, chi invece dei veri e proprio quadri.