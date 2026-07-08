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Quanto può diventare calda un’auto parcheggiata al sole

Volante bollente che non si tiene tra le mani, sedili che ustionano le gambe e il fondoschiena. Un'auto lasciata al sole può diventare davvero caldissima. Ecco gli studi.
Salute8 Luglio 2026 - ore 14:16 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute8 Luglio 2026 - ore 14:16 - Redatto da Redazione Meteo.it

Quanto può diventare calda un'auto parcheggiata al sole? Se vogliamo rispondere a questa domanda con quello che percepiamo possiamo dire tantissimo. Nella precedente ondata di caldo e in quella che è appena iniziata, molti di noi, se non tutti, hanno provato la sensazione di salire su un auto dopo che questa è rimasta parcheggiata al sole.

L'idea è quella di entrare in vero e proprio forno. Il volante non si tiene tra le mani. I sedili riscaldano il fondoschiena e le gambe, l'aria è caldissima tanto che la prima reazione spontanea è quella di aprire tutti i finestrini. L'abitacolo si trasforma in una serra. Anche se all'esterno si registrano circa 34 °C, all'interno del veicolo la temperatura può salire fino a 40 °C. A dimostrarlo sono stati veri e propri studi scientifici. Ecco i dettagli

Quanto può diventare calda un'auto al sole? Ecco i dati raccolti

Secondo uno studio scientifico su quanto possa diventare calda un'auto lasciata al sole è stato calcolato che in appena 30 minuti l'abitacolo possa arrivare a 40°C. La temperatura all'interno dell'auto può continuare ad aumentare fino a stabilizzarsi intorno ai 43,8 °C dopo circa 80 minuti.

Per quale motivo? Il fenomeno è dovuto a un nuovo effetto serra. Gli scienziati hanno spiegato che i raggi solari attraversano i vetri, riscaldano cruscotto, sedili e rivestimenti. Questi ultimi rilasciano energia sotto forma di radiazione infrarossa.

Visto che il calore fatica a fuoriuscire attraverso i finestrini, l'energia si accumula e la temperatura cresce molto più velocemente rispetto all'ambiente esterno. È stato infine stimato che se l'aria dell'abitacolo supera facilmente i 40 °C, le superfici esposte direttamente al sole possono diventare ancora più calde.

Secondo il Touring Club Svizzero con temperature esterne superiori ai 30°C un'auto lasciata in pieno sole può raggiungere 50 °C in pochi minuti e arrivare fino a 80 °C dopo circa un'ora. Volante, sedili e cruscotto possono superare i 45 °C, temperatura sufficiente a provocare ustioni al contatto con la pelle.

Come proteggere la propria auto ed evitare che si riscaldi troppo?

Come evitare che la temperatura salga così tanto? Per limitare il surriscaldamento, la soluzione più efficace rimane parcheggiare all'ombra. Quanto ciò non è possibile ma quando ciò non è possibile gli esperti consigliano di utilizzare: un parasole riflettente da posizionare sul parabrezza o ancor meglio coperture integrali dell'intero veicolo.

Lasciare un finestrino leggermente aperto produce benefici minimi. I testi hanno evidenziato che la differenza rispetto a un'auto completamente chiusa è di appena 2 °C dopo 30 minuti.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Luglio ore 16:40

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