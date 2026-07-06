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Ebola, epidemia in Congo: il numero dei morti sale a 506

Ebola in Congo, salgono a 506 i morti e a 1.561 i casi confermati. L’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo resta un’emergenza sanitaria internazionale.
Salute6 Luglio 2026 - ore 13:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute6 Luglio 2026 - ore 13:24 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a destare forte preoccupazione. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità sanitarie, i casi confermati sono saliti a 1.561, mentre il numero delle vittime ha raggiunto quota 506. Il focolaio, scoppiato nelle scorse settimane, sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario del Paese, già segnato da difficoltà logistiche, instabilità e territori complessi da raggiungere.

Ebola in Congo: il nuovo bilancio dell’epidemia

Il nuovo rapporto registra anche 253 guarigioni, mentre oltre 600 persone risultano ricoverate o seguite nei centri sanitari e nelle strutture di isolamento.

La crescita dei casi conferma una situazione ancora delicata, con le autorità impegnate a rafforzare il monitoraggio dei contatti, i controlli sanitari e l’assistenza ai pazienti nelle aree più colpite.

Il virus Bundibugyo e le difficoltà nel contenimento

L’epidemia è causata dal ceppo Ebola Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini o terapie specifiche approvate. La gestione dell’emergenza è resa più difficile dalla presenza di zone remote, dagli spostamenti della popolazione e dalle tensioni che interessano alcune aree della Repubblica Democratica del Congo. In questo contesto, intervenire rapidamente per individuare nuovi contagi e isolare i casi resta fondamentale.

Monitoraggi anche oltre i confini del Congo

L’attenzione resta alta anche nei Paesi confinanti. Alcuni casi collegati al focolaio sono stati segnalati in Uganda, dove sono stati attivati controlli e misure di prevenzione per limitare la diffusione del virus.

L’Organizzazione mondiale della sanità continua a seguire l’evoluzione dell’epidemia, mentre sul territorio proseguono le attività di diagnosi, tracciamento e assistenza sanitaria

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Luglio ore 16:07

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