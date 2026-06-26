FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo - Caldo a Milano, aule fino a 36 gradi nei nidi e nelle scu...

Meteo - Caldo a Milano, aule fino a 36 gradi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia: protesta dei genitori

Temperature oltre i 30 gradi in diverse strutture comunali, con una segnalazione fino a 36 gradi. All’istituto Pezzi spunta lo striscione “Sauna”, mentre la Uil chiede misure straordinarie per bambini e personale.
Salute26 Giugno 2026 - ore 10:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute26 Giugno 2026 - ore 10:08 - Redatto da Redazione Meteo.it

Milano fa i conti con l’emergenza caldo anche nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. In questi giorni di temperature elevate, numerosi genitori hanno segnalato classi troppo calde, con termometri che in alcuni casi avrebbero superato i 30 gradi e raggiunto punte fino a 36 gradi.

Le testimonianze arrivano da diversi quartieri della città e riaccendono il tema delle condizioni degli edifici scolastici durante le ondate di calore. Al centro ci sono soprattutto i bambini più piccoli, costretti a trascorrere molte ore nelle aule, e il personale educativo che lavora nelle stesse condizioni.

Caldo, temperature elevate nelle scuole dell’infanzia di Milano

Secondo quanto riferito dalle famiglie, in alcune sezioni i condizionatori portatili e i ventilatori disponibili non sarebbero sufficienti a raffrescare gli ambienti, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Le segnalazioni riguardano nidi e scuole dell’infanzia comunali in più zone di Milano. In alcuni casi, per cercare di garantire spazi meno caldi, sarebbero state accorpate temporaneamente più classi in un’unica aula dotata di climatizzatore portatile.

Il problema, segnalano i genitori, non riguarda soltanto il disagio quotidiano, ma la necessità di assicurare ambienti adeguati a bambine e bambini molto piccoli durante giornate caratterizzate da temperature eccezionali.

Il caso dell’istituto Pezzi e lo striscione “Sauna”

La protesta più visibile si è registrata all’istituto Pezzi, nella zona sud di Milano. Alcuni genitori hanno esposto all’ingresso della scuola un lenzuolo con la scritta “Sauna”, per richiamare l’attenzione sulle condizioni delle aule.

In una lettera indirizzata al Comune di Milano, le famiglie hanno chiesto interventi più strutturali per affrontare il problema del caldo negli edifici scolastici. Tra le criticità segnalate ci sarebbero l’utilizzo limitato dei condizionatori disponibili e la capacità dell’impianto elettrico di sostenere soltanto un numero ridotto di apparecchi accesi contemporaneamente.

La richiesta della Uil: ridurre gli orari nei servizi 0-6 anni

Sulla situazione è intervenuta anche la Uil Funzione Pubblica di Milano e Lodi, che ha chiesto al Comune misure straordinarie per i servizi educativi comunali da 0 a 6 anni.

Tra le proposte avanzate dal sindacato ci sono la riduzione dell’orario, l’uscita anticipata nella fascia più calda della giornata e la sospensione dei prolungamenti, con l’obiettivo di diminuire l’esposizione al calore per bambini, educatrici, educatori e personale scolastico.

La richiesta è quella di affrontare l’emergenza non soltanto con soluzioni temporanee, come ventilatori e condizionatori portatili, ma con interventi adeguati sugli edifici e sugli impianti.

Caldo nelle scuole: un problema sempre più urgente

Il caso di Milano porta nuovamente al centro del dibattito l’adattamento delle scuole alle ondate di calore. Nidi e scuole dell’infanzia ospitano bambini particolarmente sensibili alle alte temperature e richiedono ambienti sicuri, ventilati e idonei durante i periodi di afa intensa.

Le famiglie chiedono risposte immediate per l’estate in corso, ma anche un piano che permetta di evitare situazioni simili in futuro. Il caldo estremo nelle scuole, infatti, non viene più considerato un episodio isolato, ma una criticità destinata a ripresentarsi con maggiore frequenza.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Caldo estremo e viaggi in auto: come proteggere bambini e animali dai rischi dell’estate
    Salute25 Giugno 2026

    Caldo estremo e viaggi in auto: come proteggere bambini e animali dai rischi dell’estate

    Durante i viaggi in auto il caldo estremo può essere molto pericoloso per i bambini e gli animali domestici: come proteggerli.
  • Caldo record in Italia: aumentano i malori, a Parma mille persone al Pronto Soccorso
    Salute24 Giugno 2026

    Caldo record in Italia: aumentano i malori, a Parma mille persone al Pronto Soccorso

    Caldo record nel Parmense: oltre mille accessi ai Pronto soccorso durante il fine settimana.
  • Caldo e colpi di calore: le 10 regole per proteggersi dall’afa e il numero verde da chiamare
    Salute22 Giugno 2026

    Caldo e colpi di calore: le 10 regole per proteggersi dall’afa e il numero verde da chiamare

    Decalogo per proteggersi dall'afa e numero verde: il piano del Ministero della Salute per prevenire i rischi temperature roventi entra nel vivo.
  • Meteo: caldo africano in arrivo, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde. Ecco dove
    Salute18 Giugno 2026

    Meteo: caldo africano in arrivo, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde. Ecco dove

    L’ondata di caldo africano entra nel vivo in Italia: temperature fino a 37-38 gradi, afa in aumento e stop al lavoro all’aperto.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
Tendenza26 Giugno 2026
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Tendenza25 Giugno 2026
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Anticiclone nord-africano protagonista fino alla fine del mese di giugno. A inizio luglio possibile afflusso di aria più fresca e instabile ma attenzione al rischio di violenti temporali.. La tendenza
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
Tendenza24 Giugno 2026
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
La tendenza meteo per il weekend 27-28 giugno indica una intensificazione della calura che coinvolgerà maggiormente il Sud. Previsti fino a 40°C.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno ore 14:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154