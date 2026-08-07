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Aria condizionata, qual è la temperatura ideale? I gradi giusti per stare bene e risparmiare

Con il caldo estivo il condizionatore è un valido alleato contro le alte temperature. Utilizzarlo correttamente permette di contenere i consumi.
Salute7 Agosto 2026 - ore 13:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Regolare correttamente il climatizzatore permette di ottenere un ambiente fresco senza sprechi di energia. Scegliere una temperatura adeguata aiuta a migliorare il comfort in casa e a contenere i consumi elettrici.

È importante evitare un divario troppo elevato tra il caldo esterno e l’aria interna, perché gli sbalzi termici possono creare fastidi all’organismo. Un utilizzo equilibrato del condizionatore contribuisce anche a far lavorare l’impianto in modo più efficiente. Ecco quali sono le impostazioni consigliate per rinfrescare gli ambienti durante l’estate in modo efficace e salutare.

Condizionatore, qual è la temperatura ideale?

Per utilizzare il condizionatore in modo corretto è fondamentale evitare una differenza eccessiva tra la temperatura esterna e quella degli ambienti interni.

Gli esperti consigliano di non superare uno scarto di 6-7 gradi, così da ridurre il rischio di sbalzi termici che possono causare fastidi, soprattutto a bambini, anziani e persone con problemi respiratori o cardiovascolari. Se fuori ci sono 33 gradi, ad esempio, la temperatura ideale in casa dovrebbe aggirarsi tra i 26 e i 27 gradi.

Impostare il climatizzatore su valori molto bassi non raffredda più velocemente la stanza, ma costringe l’impianto a lavorare più a lungo, aumentando i consumi elettrici. I moderni modelli con tecnologia inverter raggiungono infatti la temperatura desiderata con la stessa rapidità, indipendentemente dal valore impostato.

Durante l’estate il livello consigliato resta compreso tra 24 e 27 gradi, con 26 gradi considerati il miglior compromesso tra comfort e risparmio energetico. Nei mesi invernali, invece, la temperatura interna dovrebbe mantenersi tra 18 e 20 gradi per garantire benessere e limitare gli sprechi.

Ambienti troppo caldi o troppo freddi possono mettere sotto stress l’organismo e rendere più difficile l’adattamento quando si passa all’esterno.

Anche durante la notte è preferibile evitare temperature troppo basse, perché il corpo si raffredda naturalmente durante il sonno e un clima eccessivamente freddo può favorire contratture muscolari e risvegli improvvisi.

Una soluzione efficace è utilizzare la funzione "sleep", che aumenta gradualmente la temperatura nel corso della notte, oppure la modalità deumidificazione, particolarmente utile quando il problema principale è l’umidità. Lasciare il condizionatore acceso per tutta la notte a una temperatura molto bassa è invece una scelta poco consigliata sia per la salute sia per il consumo di energia.

Dove posizionare i condizionatori per evitare consumi alti?

La posizione del condizionatore influisce in modo significativo sulla sua efficienza e sul comfort degli ambienti. Se è possibile scegliere dove installarlo, è consigliabile collocare l’unità nella parte alta della parete, così da favorire una migliore distribuzione dell’aria fresca, che tende naturalmente a scendere verso il basso.

È importante evitare ostacoli come mobili, tende o altri oggetti che possano limitare il flusso dell’aria. Allo stesso modo, il climatizzatore non dovrebbe essere posizionato vicino a fonti di calore, come forno, frigorifero o televisore, perché queste aumentano il lavoro dell’impianto e i consumi.

Per raffrescare efficacemente un’abitazione è preferibile installare uno split in ogni stanza, invece di affidarsi a un solo apparecchio per tutta la casa. Questa soluzione garantisce una temperatura più uniforme e riduce gli sprechi di energia.

Nella scelta del climatizzatore è inoltre consigliabile orientarsi verso modelli ad alta efficienza energetica, preferibilmente di classe A e dotati di tecnologia inverter, che mantengono la temperatura costante, consumano meno elettricità e risultano anche più silenziosi rispetto ai sistemi tradizionali.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:13

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