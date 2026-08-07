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Il caldo aumenta il dolore? Ecco cosa succede davvero al corpo con le alte temperature

Ecco tutti i disturbi associati al caldo estremo. I risultati e i dubbi degli studi scientifici.
Salute7 Agosto 2026 - ore 13:31 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute7 Agosto 2026 - ore 13:31 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il caldo può aumentare il dolore? Con temperature molto elevate alcune persone riferiscono più facilmente mal di testa, crampi, dolori muscolari o un peggioramento di disturbi già presenti. Ma il rapporto tra caldo e dolore è più complesso di quanto possa sembrare: non esiste infatti una regola secondo cui l'aumento della temperatura provoca automaticamente più dolore.

Gli effetti più documentati riguardano invece le conseguenze che il caldo produce sull'organismo: maggiore sudorazione, perdita di liquidi e sali minerali e un maggiore sforzo richiesto al corpo per mantenere stabile la propria temperatura.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità spiega che l'esposizione al caldo intenso può provocare disidratazione, crampi, mal di testa, debolezza e spossatezza, fino alle forme più serie di esaurimento da calore e colpo di calore.

Cosa succede al corpo quando fa molto caldo?

Quando la temperatura esterna aumenta, il corpo cerca continuamente di mantenere quella interna entro valori compatibili con il normale funzionamento dell'organismo.

Uno dei principali strumenti a disposizione è la sudorazione: l'evaporazione del sudore permette di disperdere parte del calore accumulato. Contemporaneamente aumenta il flusso di sangue verso la pelle per favorire la dispersione termica. Se però fa molto caldo, soprattutto in presenza di forte umidità, il sistema diventa meno efficace. L'organismo deve quindi compiere uno sforzo maggiore per raffreddarsi.

Secondo l'OMS, questo meccanismo può sottoporre cuore e reni a un maggiore carico di lavoro e le temperature estreme possono aggravare alcune patologie cardiovascolari, respiratorie, renali e metaboliche preesistenti.

Perché con il caldo possono comparire dolori muscolari e crampi?

Uno degli effetti più comuni delle alte temperature riguarda i muscoli. Quando sudiamo molto perdiamo non soltanto acqua, ma anche elettroliti, cioè minerali come sodio e potassio che partecipano, tra le altre cose, al normale funzionamento muscolare.

Una perdita significativa di liquidi ed elettroliti può favorire la comparsa di:

  • crampi muscolari;
  • affaticamento;
  • debolezza;
  • mal di testa;
  • nausea;
  • riduzione delle prestazioni fisiche.

L'OMS indica proprio gli spasmi muscolari dolorosi, in particolare a gambe, braccia e addome, tra i possibili disturbi associati allo stress da calore.

È quindi corretto dire che il caldo può provocare o accentuare alcuni tipi di dolore, soprattutto indirettamente attraverso disidratazione, sudorazione intensa e affaticamento dell'organismo.

Caldo e dolori articolari: aumentano davvero?

Diverso è il discorso per chi soffre di dolori articolari o artrosi. L'idea che il caldo faccia necessariamente aumentare questi disturbi non è supportata in maniera uniforme dalle evidenze scientifiche.

Una revisione sistematica e meta-analisi dedicata al rapporto tra condizioni meteorologiche e dolore da osteoartrosi ha rilevato un'associazione tra alcuni fattori climatici e la percezione del dolore. Curiosamente, però, temperature più alte erano associate mediamente a un dolore inferiore, mentre pressione atmosferica e umidità mostravano altre associazioni con i sintomi. Gli stessi ricercatori sottolineano comunque la necessità di ulteriori studi.

In altre parole, non è corretto affermare che “il caldo fa aumentare i dolori articolari” per tutti. La risposta può essere molto personale e dipendere dal tipo di patologia, dall'umidità, dall'attività svolta, dall'idratazione e da numerosi altri fattori.

Il caldo può provocare mal di testa ed emicrania?

Il mal di testa è invece uno dei sintomi riconosciuti dello stress provocato dalle alte temperature. Quando il corpo perde molti liquidi attraverso la sudorazione e questi non vengono reintegrati adeguatamente, la disidratazione può accompagnarsi a cefalea, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Il legame diretto tra temperatura ed emicrania, però, è meno netto.

Una revisione scientifica pubblicata nel 2025 ha analizzato gli studi disponibili sul rapporto tra temperatura ambientale ed emicrania: alcuni hanno riscontrato un'associazione, altri no. La conclusione è che la temperatura potrebbe rappresentare un fattore scatenante per alcune persone predisposte, ma non può essere considerata un "trigger" universale. Anche umidità, pressione atmosferica e inquinamento possono influenzare i risultati.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:24

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