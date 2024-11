Quando viene festeggiato il Thanksgiving Day 2024? La data e le tradizioni del Giorno del Ringraziamento

Il Thanksgiving Day, o Giorno del Ringraziamento, è una delle festività più sentite negli Stati Uniti. Celebra la gratitudine e la condivisione, ed è un momento di unione per le famiglie americane, caratterizzato da cene abbondanti e rituali consolidati. Ecco data e tradizioni del Thanksgiving Day 2024 e.

Quando si festeggia il Thanksgiving Day nel 2024?

Il Thanksgiving Day viene celebrato ogni anno il quarto giovedì di novembre. Nel 2024, il Thanksgiving Day cade quindi il 28 novembre 2024. E la data è attesa con gioia da milioni di americani che iniziano a pianificare i viaggi e i preparativi per le celebrazioni in famiglia, rendendo la festività uno dei momenti più significativi dell'anno.

Le tradizioni del Thanksgiving Day

La celebrazione del Thanksgiving Day affonda le sue radici nel 1621, quando i coloni e i nativi americani organizzarono un banchetto per celebrare il raccolto. Nel corso degli anni, questa giornata ha assunto un significato sempre più profondo e simbolico, legato alla gratitudine e alla condivisione. Oggi, il Thanksgiving Day è caratterizzato da numerose tradizioni.

La Cena del Ringraziamento

Al centro del Thanksgiving Day c'è la famosa cena, che di solito include un menu ricco e gustoso. Il piatto principale è il tacchino arrosto, accompagnato da contorni tipici come purè di patate, salsa di mirtilli rossi, stuffing (una farcitura a base di pane e aromi), e la tradizionale torta di zucca. Questi piatti sono diventati simbolo del Ringraziamento e rappresentano l'abbondanza e il senso di gratitudine.

La Parata di Macy’s a New York

Uno degli eventi più iconici legati al Thanksgiving Day è la Parata di Macy's, una colorata sfilata organizzata a New York. Con i suoi palloni giganti raffiguranti personaggi celebri, carri festivi, bande musicali e ballerini, la parata è un appuntamento immancabile, trasmesso in diretta televisiva per milioni di spettatori in tutto il Paese.

Il Football Americano

Il Thanksgiving Day è anche sinonimo di football americano. Durante il giorno del Ringraziamento, è tradizione seguire partite di football della Nfil con famiglie e amici, tra tifo e svago.

Il Black Friday e gli acquisti natalizi

Il giorno successivo al Thanksgiving Day è noto come Black Friday, l'inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio. Molte persone approfittano delle offerte e degli sconti imperdibili per fare acquisti. Il Black Friday è diventato un fenomeno globale, ma negli Stati Uniti rimane particolarmente legato al Thanksgiving.

Thanksgiving: un momento per riflettere

Oltre ai festeggiamenti e al cibo, il Thanksgiving è anche un momento per riflettere su ciò che rende la vita speciale. Molte famiglie hanno l'usanza di condividere ciò per cui sono grate prima di iniziare la cena. Questo gesto semplice, ma sentito, è al cuore del significato di questa festività: essere grati per le cose buone che si hanno e condividerle con i propri cari.