Quando torna l'ora solare? Lancette indietro di 60 minuti: ecco quando

L’autunno porta con sé il ritorno all’ora solare, un appuntamento fisso che ogni anno segna il passaggio verso la stagione invernale. Questo cambiamento avviene generalmente nell'ultimo fine settimana di ottobre, quando le lancette dell'orologio vengono spostate indietro di 60 minuti, consentendo di godere di un'ora di sonno in più.

Quando l'ora solare 2024?

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre, precisamente alle 03.00, quando dovremo spostare le lancette indietro di un’ora riportandole alle 02.00.

Perché si cambia l’ora?

Il cambio di orario è una pratica introdotta per sfruttare al massimo le ore di luce naturale, specialmente durante i mesi estivi. Tuttavia, con l'avvicinarsi dell'inverno e il calo dell e ore di luce, il ritorno all'ora solare permette di avere più luce nelle ore mattutine.

Cosa succederà in futuro?

Negli ultimi anni si è discusso molto sull'eventualità di abolire il cambio dell'ora in tutta Europa. Alcuni Paesi preferirebbero mantenere l’ora legale tutto l’anno per sfruttare al meglio la luce del giorno, ma per ora non ci sono decisioni definitive in merito.

Come affrontare il cambio di orario?

Il cambio di orario può influire sul nostro ritmo sonno-veglia. È consigliabile adattarsi gradualmente, anticipando l'orario del sonno nei giorni precedenti, per evitare possibili disturbi come stanchezza o difficoltà a concentrarsi.

I dispositivi elettronici come smartphone, computer e tablet non necessitano di alcuna regolazione manuale durante il passaggio dall'ora legale a quella solare. Grazie alla connessione a Internet e ai sistemi operativi aggiornati, questi dispositivi aggiornano automaticamente l'orario quando avviene il cambio.

Al contrario, gli orologi a batteria e i dispositivi non connessi alla Rete, come sveglie tradizionali o cronometri, richiedono un aggiustamento manuale. Per questi ultimi, sarà necessario spostare l'orario indietro di 60 minuti per evitare disallineamenti con l'ora corrente.