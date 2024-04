Quando torna il caldo secondo le ultime tendenze meteo? Le news

Quando torna il caldo e cosa dicono le ultime tendenze meteo? Il maltempo che sta imperversando negli ultimi giorni sull'Italia, portandosi dietro aria artica, ha fatto sì che le temperature calassero notevolmente arrivando ad essere al di sotto delle medie stagionali. In molte località è stato concesso, visto il freddo pungente, di riaccendere perfino gli impianti di riscaldamento. Ma questa ondata di freddo durerà ancora molto? quando finirà Da domenica ci si aspetta un rialzo delle temperature, ma nei primi giorni di maggio potrebbe sopraggiungere una nuova perturbazione.

Quando torna il caldo? Le previsioni per i prossimi giorni

In questo fine settimana si chiuderà la parentesi di freddo tardivo che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni, grazie ad una modifica della circolazione atmosferica con le correnti che, disponendosi dai quadranti meridionali, determineranno l’afflusso di masse d’aria via via più temperate e, conseguentemente, anche un generale aumento delle temperature.

Il rialzo termico sarà più evidente tra domenica l’inizio della prossima settimana, quando i valori andranno al di sopra della media stagionale, fino a punte oltre i 25°C al Centro-Sud. Tuttavia, nell’ambito di questo flusso più mite, ma anche più umido, si muoveranno anche dei sistemi nuvolosi il primo dei quali sta attraversando rapidamente le nostre regioni, seguito da un’altra perturbazione (la n.9) in movimento sull’Europa occidentale, che si limiterà a lambire l’Italia fra sabato e domenica, con effetti soprattutto al Nord-Ovest e più marginalmente al Nord-Est e al Centro nella giornata di sabato.

All’inizio della prossima settimana si profila un generale, ma solo temporaneo miglioramento, con la prospettiva del probabile ritorno delle piogge fra l’ultimo giorno di aprile e l’inizio di maggio.

Tendenze Meteo per lunedì 29 aprile

La prossima settimana esordirà con un tempo quasi ovunque tranquillo e piuttosto mite. Sul Mediterraneo centrale infatti nella giornata di lunedì un temporaneo corridoio di alta pressione sarà associato all’aria più calda affluita già nel fine settimana insieme a venti di Scirocco con temperature salite verso valori sopra le medie stagionali, specie al Centro Sud dove si toccheranno punte intorno o sopra i 25 gradi.

Un po’ di nuvole lunedì potranno interessare solo il Nord Ovest con occasionali fenomeni a ridosso delle Alpi piemontesi mentre sul resto d’Italia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Venti fino a moderati o tesi potranno soffiare sui mari di ponente, settentrionali sul Ligure, di Scirocco sul Tirreno e nelle Isole.

Nei giorni successivi, intorno al cambio del mese, una circolazione depressionaria già presente tra l’Atlantico e la penisola iberica, guadagnerà progressivamente terreno verso il Mediterraneo centrale determinando quindi un nuovo cambiamento del tempo.

Una prima perturbazione si affaccerà da ovest nel corso di martedì 30. Il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato soprattutto al Nord Est e sul lato adriatico mentre altrove assisteremo ad un graduale aumento delle nuvole ed all’arrivo di alcune piogge al Nordovest e nelle Isole (possibili locali rovesci o temporali in Sardegna, Liguria e ovest Sicilia), in serata anche su alta Toscana, Emilia e Campania. Primi lievi cali nelle temperature su estremo Nord Ovest e Isole.

Prevarranno ancora i venti meridionali con uno Scirocco moderato sul Tirreno e in Sicilia.