Quando si scia in Italia: ecco le date di aperture degli impianti 2025/26

L’inverno si avvicina e per milioni di appassionati è il momento di tornare sulle piste da sci! La stagione 2025/26 promette come sempre emozioni e tanta neve, ma le date di apertura degli impianti sciistici variano da località a località, anche in base alle condizioni meteo. Ecco il calendario con le date di apertura degli impianti sciistici per la stagione 2025/2026.

L'inizio della stagione sciistica 2025-2026 in Italia varia da regione a regione a seconda del clima e della presenza di neve sulle piste da sci. In linea generale, la maggior parte delle stazioni sciistiche italiane darà il via alla stagione tra fine novembre e inizio dicembre. Più uniforme, invece, è la data di chiusura della stagione prevista tra il 6 e il 19 aprile 2026.

Tra le prime ad aprire le piste da sci agli appassionati sono Livigno e Madonna di Campiglio dove l'apertura delle piste da sci è prevista per la fine di novembre. A seguire con l'apertura annunciata per i primi giorni di dicembre 2025 toccherà in generale a Abruzzo, Lombardia e Trentino. Attenzione: queste date possono comunque subire modifiche in caso di neve anticipata o, al contrario, di temperature troppo miti.

Sciare in Italia: le aperture di novembre 2025

Ma entriamo nei dettagli con le date di apertura degli impianti da sci previste per novembre 2025. Passo Stelvio, Cervinia-Breuil e Val Senales aprono dal 14 novembre con:

Solda/Sulden il 14 novembre

il 14 novembre Merano 2000 il 21 novembre

il 21 novembre Tre Cime Dolomiti il 22 novembre

Dal 29 novembre 2025, invece, aprono gli stabilimenti di tante località famose come:

Cortina d'Ampezzo

Livigno ,

, Madonna di Campiglio ,

, Courmayeur ,

, Sestrière ,

, Plan de Corones.

Sciare in Italia: le aperture di dicembre 2025

A dicembre 2025 è prevista l'apertura della maggior parte delle stazioni sciistiche in concomitanza con il Ponte dell’Immacolata. Ecco le aperture giorno per giorno:

3 dicembre 2025 apre Pinzolo;

apre Pinzolo; 4 dicembre da Alta Badia e Val Gardena;

da Alta Badia e Val Gardena; 5 dicembre : Alpe di Siusi, Chiesa Valmalenco, Speikboden, Gitschberg-Jochta;

: Alpe di Siusi, Chiesa Valmalenco, Speikboden, Gitschberg-Jochta; 6 dicembre : Abetone, Arabba Marmolada, Bardonecchia, Folgarida-Marilleva, Campo Imperatore, Ovindoli, Roccaraso-Rivisondoli, San Martino di Castrozza, Santa Caterina Valfurva, Sappada, Sauze d’Oulx, Bormio (e molti altri);

: Abetone, Arabba Marmolada, Bardonecchia, Folgarida-Marilleva, Campo Imperatore, Ovindoli, Roccaraso-Rivisondoli, San Martino di Castrozza, Santa Caterina Valfurva, Sappada, Sauze d’Oulx, Bormio (e molti altri); 7 dicembre : Ghiacciaio Presena;

: Ghiacciaio Presena; 12 dicembre : Corno del Renon e Vigo di Fassa;

: Corno del Renon e Vigo di Fassa; 13 dicembre : Cimone, Claviere, Limone Piemonte, San Vito di Cadore;

: Cimone, Claviere, Limone Piemonte, San Vito di Cadore; 19 e 20 dicembre : Cogne, Campo Felice, Monte Amiata, Prali, Scanno, Val d’Ultimo;

: Cogne, Campo Felice, Monte Amiata, Prali, Scanno, Val d’Ultimo; tra 26 e 28 dicembre: Lurisia, Monte Avena, Pragelato, St. Gréé di Viola, Campigna, Monte Fumaiolo e tante altre.

Sciare in Italia: le aperture nel 2026

Infine per alcuni impianti sciistici bisognerà attendere l'inizio del 2026: