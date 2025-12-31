Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove

Durante il fine settimana gli intensi venti meridionali manterranno le temperature su valori miti sulle regioni centro meridionali e in Sicilia. Domenica aria più fredda dovrebbe nuovamente sopraggiungere sul nord del Paese anche se la barriera alpina ne limiterà gli effetti. Tra sabato e domenica previste piogge principalmente su Lazio, Campania, Marche, Abruzzo e Umbria.

Tendenza meteo del weekend del 3-4 gennaio

Cielo in prevalenza sereno sul Nordovest e sulle aree alpine del Nordest; nuvolosità variabile con ampie schiarite sulle isole e all’estremo Sud. Sulle regioni centrali e in Campania cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche debole pioggia sparsa su Umbria, Lazio, Campania, più probabile nelle zone interne.

Venti: deboli al nord, moderati di libeccio sulle isole e sulle regioni centro meridionali, con rinforzi su mar Ligure, Tirreno, bacini meridionali. Temperature in aumento.

L’avvicinamento di un sistema frontale determinerà l’intensificazione delle piogge già dalla notte sul Lazio, in Umbria e nelle Marche; nel corso della giornata probabili estensione delle precipitazioni anche alla Campania e all’Abruzzo. Deboli piogge sparse anche in Sardegna, specialmente nella prima parte della giornata.

Temperature in calo nei valori massimi sul Centro Nord e sin Sardegna, temperature ancora molto miti al Sud e sulla Sicilia. Giornata ventosa, particolarmente sulle regioni meridionale e sulle isole.