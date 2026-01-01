Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni

Le gelide correnti arrivate dalla Siberia renderanno decisamente freddo anche il primo giorno del nuovo anno, soprattutto al Nord, mentre in molte zone del Centro-Sud le temperature cominceranno a risalire, pur rimanendo in generale al di sotto della norma. Il Capodanno sarà anche caratterizzato dal ritorno di qualche pioggia al Nordovest e regioni centrali tirreniche per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 1 di gennaio) dal Mediterraneo occidentale. Questa stessa perturbazione venerdì porterà altro maltempo sulle regioni tirreniche, mentre rimane tutt’ora incerta la traiettoria che seguirà nel corso del weekend, anche se al momento sembra probabile che, nell’attraversare la nostra Penisola, coinvolga prevalentemente il Centro-Sud, dove quindi sabato e domenica potrebbero arrivare abbondanti piogge.

Previsioni meteo per giovedì 1° gennaio - Capodanno

Giovedì al mattino un po’ di nuvole al Nordovest, regioni centrali tirreniche e Isole, con piogge isolate sulla Toscana; soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte del Centro-Nord: qualche pioggia su Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia Occidentale, poi in serata anche su Appennino Marchigiano, Lazio e Campania. Temperature massime con poche variazioni al Nord, Toscana, Calabria e Isole Maggiori, in crescita nel resto d’Italia. Venti settentrionali in attenuazione e in rotazione dai quadranti meridionali su quasi tutti i mari.

Previsioni meteo per venerdì 2 gennaio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del girono piogge sparse su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Calabria Tirrenica e, solo al mattino, anche Sicilia. Temperature minime con poche variazioni al Nordovest, dove sono probabili nuove gelate notturne, in sensibile rialzo invece nel resto d’Italia; massime ovunque in crescita, anche al di sopra della norma in molte zone del Centro-Sud.