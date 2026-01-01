FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni

Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni

Temperature sotto la norma e tempo in prevalenza stabile ma da domani si avvicina una nuova perturbazione. Le previsioni meteo per il 1° e 2 gennaio 2026.
Previsione1 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Le gelide correnti arrivate dalla Siberia renderanno decisamente freddo anche il primo giorno del nuovo anno, soprattutto al Nord, mentre in molte zone del Centro-Sud le temperature cominceranno a risalire, pur rimanendo in generale al di sotto della norma. Il Capodanno sarà anche caratterizzato dal ritorno di qualche pioggia al Nordovest e regioni centrali tirreniche per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 1 di gennaio) dal Mediterraneo occidentale. Questa stessa perturbazione venerdì porterà altro maltempo sulle regioni tirreniche, mentre rimane tutt’ora incerta la traiettoria  che seguirà nel corso del weekend, anche se al momento sembra probabile che, nell’attraversare la nostra Penisola, coinvolga prevalentemente il Centro-Sud, dove quindi sabato e domenica potrebbero arrivare abbondanti piogge.

Previsioni meteo per giovedì 1° gennaio - Capodanno

Giovedì al mattino un po’ di nuvole al Nordovest, regioni centrali tirreniche e Isole, con piogge isolate sulla Toscana; soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte del Centro-Nord: qualche pioggia su Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia Occidentale, poi in serata anche su Appennino Marchigiano, Lazio e Campania. Temperature massime con poche variazioni al Nord, Toscana, Calabria e Isole Maggiori, in crescita nel resto d’Italia. Venti settentrionali in attenuazione e in rotazione dai quadranti meridionali su quasi tutti i mari.

Previsioni meteo per venerdì 2 gennaio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del girono piogge sparse su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Calabria Tirrenica e, solo al mattino, anche Sicilia. Temperature minime con poche variazioni al Nordovest, dove sono probabili nuove gelate notturne, in sensibile rialzo invece nel resto d’Italia; massime ovunque in crescita, anche al di sopra della norma in molte zone del Centro-Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 2026 al via con freddo e vento: le previsioni
    Previsione1 Gennaio 2026

    Meteo, 2026 al via con freddo e vento: le previsioni

    Correnti fredde sull'Italia: temperature anche sotto la norma e tempo in prevalenza stabile in questo avvio del 2026. Le previsioni meteo
  • Meteo, Capodanno sottozero: aria fredda su tutta Italia. Le previsioni
    Previsione31 Dicembre 2025

    Meteo, Capodanno sottozero: aria fredda su tutta Italia. Le previsioni

    Correnti fredde investono il nostro Paese con temperature sotto la norma ma senza precipitazioni di rilievo. Le previsioni meteo per Capodanno
  • Meteo, San Silvestro e Capodanno con aria artica sull'Italia: le previsioni
    Previsione31 Dicembre 2025

    Meteo, San Silvestro e Capodanno con aria artica sull'Italia: le previsioni

    Correnti molto fredde si stanno riversando sul nostro Paese: temperature in picchiata e notte gelida. Già dal 2 gennaio valori in aumento Le previsioni meteo del Capodanno
  • Meteo, San Silvestro con aria gelida sull'Italia: le previsioni
    Previsione31 Dicembre 2025

    Meteo, San Silvestro con aria gelida sull'Italia: le previsioni

    Freddo pungente con valori sottozero in molti settori: valori anche sotto la norma. Poche precipitazioni e notte del Veglione in prevalenza stabile. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Tendenza31 Dicembre 2025
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza
Tendenza30 Dicembre 2025
Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza
Nuova inversione di tendenza nelle temperature: al Centro-sud si torna sopra la norma, valori più invernali al Nord. La tendenza meteo dal 2 gennaio
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
Tendenza29 Dicembre 2025
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
L’aria fredda sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Gennaio ore 10:40

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154