Meteo, 2 gennaio con nuova perturbazione e rialzo termico: le previsioni

Temperature in aumento al Centro-sud per l'arrivo di miti venti meridionali. Piogge in arrivo sul settore tirrenico. Le previsioni meteo del 2-3 gennaio
Previsione1 Gennaio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Cambio di scenario meteo sull'Italia per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 1 di gennaio) dal Mediterraneo occidentale. Questa stessa perturbazione venerdì porterà  maltempo sulle regioni tirreniche, mentre rimane tutt’ora incerta la traiettoria  che seguirà nel corso del weekend, anche se al momento sembra probabile che, nell’attraversare la nostra Penisola, coinvolga prevalentemente il Centro-Sud, dove quindi sabato e domenica potrebbero arrivare abbondanti piogge.

Previsioni meteo per venerdì 2 gennaio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del girono piogge sparse su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Calabria Tirrenica e, solo al mattino, anche Sicilia. Temperature minime con poche variazioni al Nordovest, dove sono probabili nuove gelate notturne, in sensibile rialzo invece nel resto d’Italia; massime ovunque in crescita, anche al di sopra della norma in molte zone del Centro-Sud.

