FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 2026 al via con freddo e vento: le previsioni

Meteo, 2026 al via con freddo e vento: le previsioni

Correnti fredde sull'Italia: temperature anche sotto la norma e tempo in prevalenza stabile in questo avvio del 2026. Le previsioni meteo
Previsione1 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

In queste ore correnti molto fredde di origine settentrionale stanno investendo l’intero Paese, determinando un generale e deciso calo delle temperature. Si tratta del margine occidentale di una massa d’aria di origine artica il cui nucleo più gelido sta raggiungendo l’Europa orientale, i Balcani e la Russia, dove si stanno già registrando condizioni di gelo molto più estreme rispetto alle nostre regioni. Anche sull’Italia, però, gli effetti sono evidenti: le temperature stanno scendendo rapidamente al di sotto dei valori normali del periodo, con gelate notturne diffuse e una sensazione di freddo accentuata dai venti settentrionali. In questa fase non sono previste precipitazioni di rilievo: la notte di San Silvestro sarà caratterizzata da freddo pungente e da qualche pioggia sulle Isole Maggiori; altrove ampie schiarite ma clima gelido soprattutto al Centro-nord. Questo breve “risveglio” dell’inverno sarà però destinato a durare poco. Già da venerdì 2 gennaio è atteso un nuovo e rapido cambio della circolazione atmosferica, soprattutto al Centro-Sud, dove correnti più miti di origine meridionale favoriranno una sensibile risalita delle temperature e il ritorno delle piogge. Scarse le nevicate in vista, sporadiche sulle Alpi se non del tutto assenti, presenti in Appennino ma oltre i 1200-1500 metri.

Previsioni meteo per Capodanno

Nella notte tempo in prevalenza stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di nuvole compatte in Liguria, Calabria e Isole, e locali piogge su Sardegna orientale e Sicilia meridionale; temperature notturne sottozero in molte aree del Centro-Nord. Al mattino nubi su Liguria, Valpadana occidentale, regioni centrali tirreniche e Isole, con isolate piogge nella Sardegna orientale; maggiori schiarite nel resto del Paese. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità su gran parte del Centro-Nord, con isolate piogge su Liguria, Toscana, Umbria e alto Lazio. Qualche sporadica pioggia anche in Sicilia. Resistono le schiarite ampie al Sud e sulle Alpi. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Sud: valori per lo più sotto la media. Venti settentrionali in attenuazione e in rotazione dai quadranti meridionali sui mari di ponente e nel medio-alto Adriatico.

Previsioni meteo per venerdì 2 gennaio

Nuvolosità irregolare e variabile sull’alto Adriatico e in gran parte del Centrosud con le nuvole più consistenti ed associate a possibili precipitazioni nel corso della giornata sul settore ligure orientale e tirrenico dalla Toscana, Lazio, Campania, nordovest della Calabria, sud-ovest Sicilia. Nel resto del Nord la giornata sarà invece prevalentemente soleggiata. Ancora possibili gelate notturne al Nordovest; massime in sensibile rialzo in tutto il Centrosud. I venti di Libeccio soffieranno da moderati a forti sul Ligure e al Centrosud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni
    Previsione1 Gennaio 2026

    Meteo, 2026 al via con freddo intenso: le previsioni

    Temperature sotto la norma e tempo in prevalenza stabile ma da domani si avvicina una nuova perturbazione. Le previsioni meteo per il 1° e 2 gennaio 2026.
  • Meteo, Capodanno sottozero: aria fredda su tutta Italia. Le previsioni
    Previsione31 Dicembre 2025

    Meteo, Capodanno sottozero: aria fredda su tutta Italia. Le previsioni

    Correnti fredde investono il nostro Paese con temperature sotto la norma ma senza precipitazioni di rilievo. Le previsioni meteo per Capodanno
  • Meteo, San Silvestro e Capodanno con aria artica sull'Italia: le previsioni
    Previsione31 Dicembre 2025

    Meteo, San Silvestro e Capodanno con aria artica sull'Italia: le previsioni

    Correnti molto fredde si stanno riversando sul nostro Paese: temperature in picchiata e notte gelida. Già dal 2 gennaio valori in aumento Le previsioni meteo del Capodanno
  • Meteo, San Silvestro con aria gelida sull'Italia: le previsioni
    Previsione31 Dicembre 2025

    Meteo, San Silvestro con aria gelida sull'Italia: le previsioni

    Freddo pungente con valori sottozero in molti settori: valori anche sotto la norma. Poche precipitazioni e notte del Veglione in prevalenza stabile. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Tendenza31 Dicembre 2025
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza
Tendenza30 Dicembre 2025
Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza
Nuova inversione di tendenza nelle temperature: al Centro-sud si torna sopra la norma, valori più invernali al Nord. La tendenza meteo dal 2 gennaio
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
Tendenza29 Dicembre 2025
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
L’aria fredda sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Gennaio ore 10:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154