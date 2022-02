Quando è Carnevale 2022? La data di inizio e fine

Foto: Pixabay

Carnevale 2022, quando inizia? Mancano poche settimane all'arrivo di una delle feste più amate da grandi e piccini. In Italia e nel mondo la festa di Carnevale è accolta con grande gioia ed entusiasmo con balli in maschera, sfilate di carri allegorici e tanto altro. Ma quando ricade il Carnevale nel 2022?

Carnevale 2022, la data di inizio e fine

Quando inizia il Carnevale 2022? La tradizione vuole che il Carnevale, secondo il calendario cristiano, inizia subito dopo l'Epifania. I giorni della feste principali sono però calcolati considerando le date della Pasqua in modo da terminare con l'inizio della Quaresima.

Nel 2022 i festeggiamenti per il Carnevale iniziano dal 13 febbraio, la domenica prima della Festa di San Valentino, e proseguono fino al 1 marzo giorno del martedì grasso. Questo giorno è chiamato così perché il martedì grasso è l'ultimo giorno in cui è possibile mangiare la carne secondo la tradizione cristiana.

Da mercoledì 2 marzo, infatti, giorno delle ceneri inizia il periodo della Quaresima che ci porta fino a Pasqua. Il martedì grasso è la data di fine di tutti i festeggiamenti legati alla festa del Carnevale visto che si apre l'inizio della Quaresima. Anche il nome Carnevale conferma il concetto: l'associazione delle parole "carne" più "vale" significa "addio alla carne".

Carnevale 2022, le feste in Italia: da Milano a Venezia

La festa del Carnevale è da sempre festeggiata in tutti i paesi a religione cristiana, anche prima del Cristianesimo. La tradizione ancora oggi si celebra in tutto il mondo come festa dello stravolgimento delle cose, ma anche dello scherzo, della satira e del divertimento. Il Carnevale segna anche una sorta di chiusura dell'anno.

Il Carnevale è festeggiato anche in Europa e nel resto del mondo con feste che in alcune zone, come in Brasile e in tutta l'America Latina, è celebrato in maniera epocale. Ma dove si festeggia soprattutto in Italia? Ecco la lista di cinque grandi Feste di Carnevale 2022 in diverse città italiane con la data di inizio e fine.