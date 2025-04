Quali sono le 10 migliori città italiane per qualità della vita? La classifica di Sole 24 Ore e City Vision

Foto da Wikipedia

Il Sole 24 Ore e City Vision hanno condiviso una speciale classifica dedicata alle 10 migliori città italiane per qualità della vita tenendo conto di diversi report. Scopriamo insieme la top 10 delle migliori città dove si vive meglio in Italia.

Qualità della vita in Italia: la classifica delle città dove si vive meglio per il Sole 24 ore

Quali sono le città italiane dove si vive meglio nel 2025? La classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore ha premiato 10 città italiane dove, dati alla mano, si vive meglio tenendo in considerazione una serie di indicatori del benessere sociale, economico, culturale. A trionfare è Bergamo, città della Lombardia a nord-est di Milano conosciuta anche per la suggestiva Città Alta caratterizzata da strade lastricate. A seguire troviamo Trento e Bolzano.

Nella top ten delle città dove si vive meglio in Italia c'è anche Monza Brianza seguita da Cremona e Udine. Dando un'occhiata alla classifica de Il Sole 24 Ore nelle prime dieci posizioni ritroviamo solo città del Nord Italia a conferma del Sud come fanalino di coda. È giusto sottolineare che se il Sud Italia non spicca nella speciale classifica per la qualità della vita nel 2025, ci sono dei miglioramenti dal punto di vista del Pil pro capite in aumento al Meridione rispetto a diverse città del Nord Italia.

Ma scopriamo la classifica completa delle 10 città italiane per migliore qualità della vita nel 2025 secondo il report de Il Sole 24 Ore:

Bergamo Trento Bolzano Monza Brianza Cremona Udine Verona Vicenza Bologna Ascoli Piceno

Da notare nella classifica l'assenza di grandi metropoli come Milano, Bologna e Torino, mentre Ascoli Piceno guadagna posizioni arrivando fino al decimo posto trionfando nell'indicatore "Giustizia e Sicurezza". Roma è solo 59esima, Milano deve accontentarsi del 12esimo posto nonostante le eccellenze in "Affari e Lavoro", "Demografia e Società", "Ambiente e Servizi" e "Cultura e Tempo libero". Milano perde posizione per l'indicatore "sicurezza", ma anche per il caro vita.

City Vision 2025, dove si vive meglio in Italia nel 2025?

Non solo, il report 2025 di Qualità della vita del Sole 24 Ore, anche City Vision per il 2025 ha stilato una speciale classifica con le 10 città italiane dove si vive meglio.

L'indagine, in questo caso, ha tenuto conto di tre indicatori: accesso ai servizi essenziali, quali sanità, istruzione e trasporti; politiche di sostenibilità ambientale e benessere sociale. Nella classifica di City Vision 2025 a trionfare è Milano seguita da Credera Rubbiano (Cremona) e Cordovado (Pordenone). Ecco nel dettaglio la classifica completa delle prime dieci posizioni: