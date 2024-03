È italiana la città più inquinata d'Europa (secondo un'indagine francese)

Quale è la città europea nella quale si respira la peggior aria? Un report francese assegna questo triste primato a una località italiana. L'indagine è stata condotta oltralpe dall’emittente France 24 nel suo programma d’informazione Focus.

È italiana la città con la peggior aria d'Europa

La città più inquinata d'Europa si trova in Italia e non è certo un primato di cui andare fieri. Ad affermarlo è dunque l'emittente France 24 nel programma d'informazione Focus. Ma non si tratta di una metropoli come Roma, Milano, Torino, anche se la città dal triste primato si trova in una posizione geografica "critica".

Il report si concentra sulla Pianura Padana, area tristemente famosa per i suoi livelli di inquinamento record in Europa e che risultano visibili anche dallo spazio. Un'elevata concentrazione di industrie e allevamenti intensivi "carica" l'aria di ammoniaca (qui uno studio sulle sue concentrazioni nelle regioni agricoli rurali), liquami e temutissime polveri sottili. Già un'inchiesta di Greenpeace aveva puntato il dito contro i pericoli che scaturiscono dalla presenza di PM2,5, emissioni di ammoniaca e liquami degli animali.

Cremona, la città più inquinata d'Europa

France 24 sembra non avere dubbi nell'affermare che la città europea con la peggiore qualità dell'aria si trova proprio in quest'area e punta il dito contro Cremona. Nella provincia lombarda i residenti l'aria è ricca di polveri sottili, i cui effetti sulla salute pubblica sono tristemente noti. Cremona è infatti tra le città italiane ed europee che registrano ogni anno il numero maggiore di morti per cancro.

Ecco il video con il servizio di France 24 in lingua inglese.