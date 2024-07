Dove andare nel primo weekend di luglio?

Nell'aria si respira già aria di "vacanze d'agosto" e se la voglia di sole, mare e spiaggia si fa irresistibile è possibile concedersi una pausa già in questo primo weekend di luglio. Il primo fine settimana del mese non offre solo la possibilità di crogiolarsi al sole nei più bei lidi italiani. Anche chi ama concedersi un weekend tra le sagre che animano il Bel Paese o nelle città d'arte, potrà trovare tantissime proposte. Vediamo alcune destinazioni ideali per trascorrere 48 ore di relax.

Il mare protagonista del primo weekend di luglio 2024

Abbiamo detto che il mare non sarà l'unico protagonista di questo fine settimana, ma sicuramente la maggior parte degli italiani sceglierà mete balneari. Coloro che vogliono concedersi un anticipo delle "grandi vacanze d'agosto" potranno contare su una tendenza meteo che vede il sole protagonista nel weekend per la maggior parte delle località italiane.

Le destinazioni più gettonate sono le spiagge del Sud, ricche di "privilegi turistici" che le rendono irresistibili. Bagnato dalle splendide acque del Mar Tirreno, dell'Adriatico e dello Ionio, il Sud Italia unisce alla bellezza delle sue spiagge, una grande ospitalità, antiche tradizioni e buona cucina. Se da un lato rappresenta una delle mete preferite dai turisti stranieri per le vacanze d'agosto, dall'altro offre a chi vive in Italia anche la possibilità di trascorrere un paio di giorni sui suoi stupendi litorali, prima che questi si affollino troppo.

Le destinazioni sono tantissime, e sono una più bella dell'altra. Sarebbe quindi difficile dire quali siano quelle più belle. La Sicilia incanta con lidi mozzafiato, come quello di Castellammare del Golfo, ma la Campania non è certo da meno con la Costiera Amalfitana, rinomata per i suoi 50 km di tornanti e falesie a picco sul mare, che attraversano borghi marinari di rara bellezza e gioielli nascosti unici al mondo.

Chi invece vuole trascorrere un fine settimana "a cavallo" tra due mari potrà dirigersi verso il Salento, in Puglia. Mete turistiche rinomate, come Santa Maria di Leuca, permettono di trascorrere la mattinata sulle spiagge bagnate dallo Ionio e poi, volendo, fare un tuffo nel pomeriggio nell'Adriatico.

Spostandoci verso il Centro Italia le possibili destinazioni per un weekend al mare di luglio vedono protagonista la costa tirrenica, che accoglie chi sceglie località come Viareggio in Toscana, o quella adriatica, che vanta mete perfette per il turismo giovanile. Località balneari come Rimini, in Emilia Romagna, sono infatti molto amate sia per le loro immense spiagge che per la movida notturna.

Fine settimana tra sagre e feste popolari

Luglio è uno dei mesi preferiti dagli amanti della buona cucina, poiché con l'estate il Bel Paese si anima di sagre ed eventi che promuovono l'enogastronomia locale. Da Nord a Sud è possibile trovare tantissime sagre che propongono le migliori prelibatezze, facendo crescere la voglia di stare all'aperto e trascorrere qualche ora di convivialità.

Tra gli eventi più rilevanti ci sono la Sagra della selvaggina a Saint-Nicolas in Val d'Aosta, la Festa della birra a Spresiano, in Veneto, la Sagra della tagliatella e festival bandistico a Minerbio, in Emilia Romagna, le Selvarelle in festa ad Acquasparta, in Umbria, la Sagra Pizza Fritta e Arrosticini a Turrivalignani, in Abruzzo, e la Sagra degli antichi sapori a Pignataro Maggiore, in Campania.

Un "tuffo" tra storia e tradizioni nel 1° weekend di luglio

Le temperature gradevoli rendono una visita alle tantissime città d'arte italiane una meta irrinunciabile per coloro che amano fare un "tuffo" nella storia e nel patrimonio culturale del nostro Paese. Da Nord a Sud l'immenso retaggio culturale delle città d'arte si interseca con le peculiarità di tanti piccoli borghi italiani, capaci di regalare un'esperienza culturale unica unita all'emozionalità delle tante tradizioni locali.

Sono moltissime le città italiane che tutto il mondo ci invidia, e che noi possiamo visitare approfittando anche di un semplice fine settimana ai primi di luglio. Le temperature sono gradevoli ma non ancora torride, e questo weekend potrebbe essere l'occasione perfetta per visitare gli Uffizi a Firenze, Piazza San Marco a Venezia, il Colosseo a Roma, i Mosaici di Ravenna, la Basilica di San Francesco ad Assisi o il Parco Archeologico di Pompei, senza la calca di agosto.