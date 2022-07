Previsioni traffico, bollino rosso nell’ultimo weekend di luglio per l’esodo estivo

Weekend da bollino rosso, quasi nero, sotto il profilo del traffico che sarà molto intenso. L'ultimo fine settimana di luglio 2022 si preannuncia molto intenso su tutta la rete autostradale, con i vacanzieri diretti nelle località di villeggiatura, i turisti che arrivano a visitare le città d'arte e chi invece approfitta del fine settimana per concedersi una breve vacanza nelle località balneari

Weekend da bollino rosso con traffico intenso

Quello che sta per arrivare sarà il secondo fine settimana da bollino rosso, dopo quello appena trascorso. Il quarto e ultimo weekend di luglio infatti, vedrà migliaia di vacanzieri mettersi in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, ai quali si aggiungeranno coloro che, dopo aver terminato le ferie, si apprestano a fare rientro nelle città e chi invece sceglierà di concedersi un fine settimana al mare o in montagna.

Il rischio di imbattersi in code e rallentamenti - nonostante lo stop dei mezzi pesanti - è quindi abbastanza alto già nella giornata di domani, venerdì 29 luglio, e tende a salire nella giornata di sabato.

Per domani infatti previsto traffico intenso nella mattinata, destinato ad aumentare già nelle prime ore del pomeriggio, quando la situazione in strade e autostrade inizierà a farsi più critica. La situazione da bollino rosso proseguirà per tutta la giornata di sabato 30 luglio e per domenica 31 luglio, quando alle partenze per le località di vacanza andranno ad aggiungersi i rientri di chi ha deciso di trascorrere un weekend fuori porta e dei vacanzieri che hanno scelto il mese di luglio per trascorrere le ferie al mare o in montagna.

Stop ai mezzi pesanti nell'ultimo weekend di luglio

Per prevenire il rischio di incolonnamenti e favorire la circolazione, anche nell'ultimo weekend di luglio è previsto lo stop dei mezzi pesanti. I veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare - salvo autorizzazioni speciali - venerdì 29 dalle 16.00 alle 22.00, sabato 30 dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 31 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

Quando mettersi al volante?

Difficile dire al momento quale sia l'orario migliore per mettersi al volante in direzione delle mete scelte per le vacanze estive. Il prossimo fine settimana sarà infatti da bollino rosso ininterrotto e la possibilità di imbattersi in situazioni critiche con traffico intenso in direzione delle località turistiche è abbastanza elevato.

Come ogni estate sono moltissimi gli italiani che si interrogano sull'orario migliore per avere una probabilità più bassa di imbattersi in code chilometriche, ma la previsione di traffico intenso dell'ultimo weekend di luglio rende quasi impossibile programmare la partenza intelligente. Tuttavia potremmo consigliarvi di mettervi alla guida al mattino presto, in modo tale da evitare - in caso di incolonnamenti - lunghe soste sotto il sole.

Tra le date e gli orari poco raccomandati infine segnaliamo sabato 30 luglio dalle 16.00 in poi, quando anche i mezzi pesanti torneranno a viaggiare facendo crescere il rischio di lunghe code soprattutto verso le principali località turistiche.