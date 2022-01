Previsioni meteo: tornano freddo e neve. Ecco dove e quando

Una nuova ondata di freddo è in arrivo in Italia. Dopo una settimana di tempo soleggiato e temperature moderate, le previsioni meteo segnalano un'inversione di marcia con il ritorno dell'inverno. Aria gelida, pioggia e neve in diverse parti dello stivale. Scopriamo le zone interessate e quando ci sarà questo cambio di scenario meteorologico.

Meteo, torna la neve su diverse Regioni: ecco quando

Neve e freddo in Italia. Dopo un inizio di settimana di bel tempo, sole e temperature nella media stagionale, le previsioni meteo dei prossimi giorni segnano un bel cambiamento con l'arrivo di un vortice di aria fredda su buona parte dell'Italia. Da giovedì 20 gennaio, infatti, è previsto il ritorno del freddo invernale che nel weekend sarà accompagnato anche da nevicate in diverse regioni.

Le giornate di venerdì 21 e del weekend tra il 22 e 23 gennaio segnano il passaggio di una nuova perturbazione con aria gelida che, come detto, segna il ritorno dell'inverno più intenso. Nel dettaglio: venerdì 21 gennaio nuvole su buona parte delle regioni centrali, basso Lazio, Calabria e Sicilia. Possibili piogge di varia intensità sulle regioni adriatiche, Sud e isole. L'aria gelida sarà accompagnata anche da nevicate fino a 600-700 metri di quota sulle regioni adriatiche centrali e in Romagna, mentre sull'Appennino e in Calabria la neve è prevista intorno ai 1000-1200 metri.

Meteo weekend 22-23 gennaio: pioggia, neve e freddo in Italia

E' previsto un weekend freddo su buona parte dell'Italia, in particolare sul versante adriatico. La perturbazione in arrivo sull'Italia sarà accompagnata anche da forti venti che accentueranno maggiormente la sensazione di freddo facendo scendere la colonnina di mercurio anche sotto lo zero.

Aria gelida su buona parte del Paese con qualche spiraglio di sole nelle zone del Centro-Nord, mentre nuvole e piogge al Sud. Piogge intermittenti sono previste in diverse regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nebbia, invece, nelle prime ore del mattino al Nord in Piemonte e Lombardia. L'ondata di freddo segnerà un calo delle temperature in tutto il Paese con un notevole abbassamento nelle regioni del centro-sud, mentre al nord c'è il possibile rischio di gelate durante la notte. Una condizione perfetta per favorire anche il ritorno delle neve che potrebbe cadere sui rilievi del centro, ma anche a quote alte al Sud.