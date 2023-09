Postura corretta da seduti: i consigli per proteggere collo e schiena

Trovare la giusta postura da seduti aiuta a essere più produttivi sul lavoro e a limitare i problemi muscolari e articolari. Troppo spesso si finisce per assumere posizioni poco idonee per la salute della schiena, favorendo l'insorgenza di contratture o altri disturbi. Il collo e la testa devono rimanere dritti, alla corretta distanza dal computer (o dal tablet), per evitare di stressare i muscoli della parte alta del corpo.

Una posizione comoda ma con il busto eretto

La maggior parte delle persone passa molte ore al giorno a sedere davanti a una scrivania, mettendo a rischio gli elementi muscolo-scheletrici della schiena e del collo. Oltre a evitare la classica postura con le gambe accavallate o inclinare il busto verso destra o verso sinistra, bisognerebbe prestare molta attenzione a trovare una posizione che sia contemporaneamente comoda e rilassante per i muscoli di tutto il corpo.

Anzitutto, per proteggere la colonna vertebrale è necessario rispettare le sue curve fisiologiche, quindi non affossare la schiena e mantenere il bacino a contatto con lo schienale. E ancora, i piedi dovrebbero restare appoggiati a terra, con le gambe leggermente divaricate e i gomiti a formare un angolo retto, evitando di creare tensione nella zona cervicale.

Proprio perchè è importante rispettare queste regole, sarebbe bene evitare di utilizzare il computer a letto o sul divano. Può essere utile anche scegliere la sedia più adatta: per chi soffre di problemi cronici è consigliato acquistarne una ortopedica, mentre negli altri casi è sufficiente assicurarsi la presenza di uno schienale comodo ed ergonomico.