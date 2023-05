Cervicale e stress, qualche consiglio per alleviare entrambi i problemi

Postura e dolori al collo sono strettamente legati: per questo motivo, chi soffre spesso di cervicale viene spesso invitato a prestare molta attenzione alla posizione del corpo e della testa durante la giornata, in particolare quando si sta sdraiati nel letto o seduti. Molto spesso, infatti, la tensione nella parte superiore della colonna vertebrale è associata a una condizione di stress, innescando un circolo vizioso che si autoalimenta. Ma, in alcuni casi, qualche accortezza quotidiana e alcuni esercizi specifici possono risolvere il problema o - perlomeno - alleviare i sintomi più fastidiosi.

Esercizi per il collo e respirazione

Trascorrere molto tempo seduti durante la giornata favorisce l’insorgenza di alcuni problemi articolari e muscolari, a partire dal male al collo. Come è facile intuire, le cause della sintomatologia da cervicale possono essere molto numerose: per esempio, una posizione errata davanti al computer può determinare rigidità muscolare e tensione a livello delle spalle.

Spesso sono associati ai disturbi cervicali anche gli stati di scarsa mobilità articolare: per questo è importante lavorare sulla flessibilità, magari attraverso qualche seduta di yoga o di pilates.

Tra gli esercizi facilmente attuabili da casa, in autonomia, per migliorare i sintomi della cervicale c’è l’estensione e la rotazione del collo. In pratica, è sufficiente inclinare la testa indietro e poi ritornare nella posizione neutra (oppure ruotarla da un lato e dall’altro, per 5-10 volte) per allungare i muscoli e avvertire un senso di rilassatezza.

Oltre ad altri movimenti ed esercizi per la parte superiore della schiena e le spalle, è molto utile la respirazione profonda: inspirare lentamente dal naso ed espirare dalla bocca aiuta a rilassare i muscoli e ridurre il senso di stress.