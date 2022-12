Indossare il cappuccio può causare danni a collo e schiena

Con il freddo di queste giornate invernali capita spesso di alzare il cappuccio della felpa o del piumino per ripararsi dal vento, dall'umidità o dalla pioggia. Pochi, però, sanno che questa abitudine può avere conseguenze negative sulla salute, soprattutto per quello che riguarda la schiena e il collo. Questo è ciò che emerge da un recente studio scientifico condotto dalla British Chiropractic Association su circa 2mila donne.

Attenzione a scegliere l'abbigliamento adatto

L’abbigliamento ha un ruolo preciso nell’insorgenza di alcuni sintomi legati a male di schiena o altri dolori articolari. Per esempio, è noto che gli skinny jeans, pur essendo molto amati soprattutto dalle giovani ragazze, hanno conseguenze negative sulla schiena perché limitano i movimenti e costringono a camminare in maniera non fisiologica.

Un discorso simile vale per i tacchi alti, che condizionano l’appoggio del piede, con tutte le conseguenze negative per tendini e articolazioni.

Ebbene, anche il cappuccio può avere un ruolo negativo sulla salute: l’eccessivo peso sul collo e sulla testa, infatti, favorisce l’inclinazione in avanti del capo e un conseguente sforzo dei muscoli cervicali e delle spalle. Non a caso, le persone che molto di frequente indossano il cappuccio possono più facilmente manifestare problemi posturali di vario genere.