Ponti di primavera 2025: quali potremmo sfruttare per una vacanza lunga?

La primavera è il momento ideale per concedersi una pausa dal lavoro e approfittare dei ponti festivi per una vacanza più lunga. Nel 2025, diverse festività cadono in giorni strategici, permettendo di organizzare weekend lunghi o vere e proprie settimane di vacanza con pochi giorni di ferie. Scopriamo quali sono le migliori occasioni per partire.

Il Ponte di Pasqua: dal 19 al 21 aprile 2025

Nel 2025 Pasqua cade domenica 20 aprile, con il Lunedì dell’Angelo il 21 aprile. Questo permette di godersi un weekend lungo senza dover prendere giorni di ferie. Tuttavia, prendendo tre giorni di permesso dal 22 al 24 aprile, si può collegare questa festività con il Ponte del 25 aprile, creando una vacanza di ben 9 giorni consecutivi, dal 19 al 27 aprile.

Questa è un’occasione perfetta per una vacanza più lunga in una destinazione esotica o per un viaggio itinerante in Europa. Chi preferisce rimanere in Italia può optare per un tour delle regioni più belle in primavera come la Toscana, la Costiera Amalfitana o la Sicilia.

Il Ponte del 25 aprile: weekend lungo o super vacanza?

La Festa della Liberazione del 25 aprile 2025 cade di venerdì, offrendo naturalmente un weekend lungo di tre giorni, dal 25 al 27 aprile. Questa è una delle occasioni migliori per organizzare un viaggio senza dover prendere ferie.

Chi ha già sfruttato il ponte lungo partendo da Pasqua potrebbe scegliere una destinazione più vicina per esempio tra Dolomiti, Cinque Terre o alcune città d’arte italiane. Per chi non ha approfittato della Pasqua, invece, questo ponte può essere sfruttato per un viaggio più lungo, magari volando verso il sud della Spagna, il Portogallo o la Grecia.

1° maggio 2025: la Festa dei Lavoratori di giovedì

Nel 2025 il 1° maggio cade di giovedì, il che significa che basterà prendere un solo giorno di ferie, venerdì 2 maggio, per ottenere un lungo weekend di quattro giorni, dal 1° al 4 maggio.

Chi vuole spingersi oltre può unire questo Ponte con quello del 25 aprile, prendendo altri tre giorni di ferie (dal 28 al 30 aprile) e ottenere una maxi-vacanza di ben 12 giorni consecutivi, dal 25 aprile al 4 maggio. Questo rende il periodo perfetto per destinazioni lontane come Stati Uniti, Giappone o Caraibi oppure per esplorare l’Europa senza le folle estive.

Ponte del 2 giugno 2025: un altro weekend lungo

La Festa della Repubblica del 2 giugno cade di lunedì nel 2025, regalando un weekend lungo naturale dal 31 maggio al 2 giugno. Questa è l’occasione ideale per una prima fuga al mare prima dell’arrivo dell’alta stagione. Destinazioni come la Sardegna, la Puglia o la Costa Azzurra sono perfette per godersi il sole senza la folla di luglio e agosto. Anche un city break in capitali europee come Berlino, Praga o Londra può essere una scelta azzeccata.

Qual è il Ponte migliore per una vacanza lunga nel 2025?

Il 2025 è un anno particolarmente favorevole per i ponti primaverili, con diverse opportunità di combinare festività e ferie. Il periodo tra Pasqua e il 1° maggio offre la possibilità di ottenere fino a 16 giorni di vacanza con soli 7 giorni di ferie, rendendolo il momento migliore per organizzare un viaggio lungo. Se invece si preferisce un'opzione più breve, anche il Ponte del 2 giugno è perfetto per un break di tre giorni senza dover prendere giorni di ferie.