Ponte di Pasqua, quali sono i giorni e gli orari da bollino rosso per strade e autostrade?

Il lungo Ponte pasquale si sta avvicinando e, con diversi giorni di vacanza a disposizione, si preannuncia particolarmente critico per gli automobilisti in viaggio. Quali sono i giorni e gli orari in cui sarebbe meglio evitare di mettersi al volante?

Ponte pasquale: giorni e orari critici per il traffico

Come ogni anno, il lungo weekend di Pasqua 2025 vedrà un notevole aumento di veicoli su strade e autostrade. La Polizia di Stato ha diffuso nelle ultime ore un comunicato in cui sono evidenziati i giorni e gli orari da bollino rosso su strade e autostrade.

Un aumento di traffico potrebbe verificarsi già a partire da domani, mercoledì 16 aprile. Con la chiusura delle scuole saranno infatti molti gli italiani che, nelle prime ore pomeridiane, si metteranno in viaggio per raggiungere le principali località di villeggiatura e le città d'arte. L'allerta da bollino rosso proseguirà anche nelle giornate di giovedì 17, con una possibile intensificazione del traffico nel pomeriggio, e nelle mattinate di venerdì 18 e sabato 19 aprile.

Bollino rosso per Pasquetta

Dopo un momentaneo miglioramento della circolazione stradale nella giornata di Pasqua, la situazione potrebbe tornare a farsi particolarmente intensa nella giornata di lunedì. Pasquetta è infatti la giornata tipicamente destinata alle gite fuori porta e, sebbene quest'anno sia ancora segnata dall'incognita maltempo, potrebbero essere molte le famiglie che decidono di mettersi in macchina per una giornata di vacanza.

La sera di Pasquetta assisteremo a una sovrapposizione del rientro dei vacanzieri di un solo giorno con quello di coloro che invece hanno optato per una vacanza più lunga in questo primo ponte di primavera.

Stop ai mezzi pesanti nel ponte di Pasqua

Per agevolare la circolazione stradale torna il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. I veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare nei giorni festivi e in altre giornate particolari.

Il calendario degli stop per Pasqua 2025 prevede il divieto di circolazione mezzi pesanti: