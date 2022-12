Ponte Immacolata 2022: cosa fare nonostante il maltempo?

Arriva il lungo ponte dell'Immacolata, che consentirà ai più fortunati di trascorrere una mini vacanza della durata di 4 giorni a partire da domani, 8 dicembre. Ma cosa fare se il tempo è incerto? Ecco le attività da svolgere anche con il maltempo.

Ponte Immacolata 2022 e maltempo: cosa fare?

Dall'8 all'11 dicembre un super ponte dell'Immacolata di 4 giorni è un'occasione ghiottissima per concedersi una prima mini vacanza invernale. In molti hanno infatti già programmato tutto, immaginando di trascorrere il weekend lungo in relax e libertà. Il maltempo previsto per il ponte dell'Immacolata mette però i bastoni tra le ruote ai piani di coloro che erano già pronti a staccare da stress e lavoro.

Si prospetta infatti un ponte decisamente movimentato, con un nuovo peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione (la n.3 di dicembre) che riporterà precipitazioni a tratti intense soprattutto al Centro-Nord, con nevicate sulle zone alpine e venti sostenuti dai quadranti meridionali al Centro-Sud a partire dalla sera di giovedì 8 dicembre e nella giornata di venerdì 9. L'arrivo poi della quarta perturbazione mensile comporterà un calo termico con nuove perturbazioni diffuse anche nella giornata di sabato 10 dicembre.

Ponte dell'Immacolata 2022, i migliori mercatini di Natale

Cosa fare dunque con una simile instabilità? Il sito Dove Viaggi dà una mano a tutti coloro che già pregustavano il ponte lungo e credevano di dovervi rinunciare a causa della pioggia: ci sono invece tantissime attività da svolgere e diverse mete da visitare a portata di mano. Chi vive a Milano, ad esempio, avrà davvero l'imbarazzo della scelta; nel capoluogo meneghino oggi si festeggia il patrono Sant'Ambrogio e si avrà dunque addirittura un giorno in più per riposarsi o godersi le attrazioni locali. Oltre alla solita, tradizionale, Prima della Scala di oggi, dal 6 dicembre si possono ammirare ben 19 abeti illuminati che dalla periferia raggiungono il Duomo grazie all'iniziativa "Natale degli alberi". Non possono poi certamente mancare i mercatini di Natale, aperti già dal 1° dicembre e che si arricchiscono in occasione del 7 con la fiera di "Oh bej! Oh bej!"con 290 bancarelle intorno al Castello Sforzesco.

Ma non c'è solo Milano a rendere ricco il ponte dell'Immacolata; cambiando 2 lettere e spostandoci più a Nord troviamo Merano, in Alto Adige, dove quest'anno ricorre la 30esima edizione dei mercatini di Natale. Lungo il fiume Passirio gli iconici chioschetti in legno metteranno in mostra le tradizioni altoatesine fino al 6 gennaio. Restiamo in Alto Adige e andiamo a Bolzano, dove abbiamo il primissimo mercatino di Natale italiano: il Christkindlmarkt. Non è un semplice mercatino, è un appuntamento imperdibile ricco di eventi che coinvolgono grandi e bambini per un'atmosfera natalizia davvero unica.

Non dimentichiamo però di Verona, dove i mercatini dell'Avvento sono stati aperti già a novembre e quest'anno vantano la collaborazione con quelli di Norimberga. La città, le piazze e le strade sono avvolte dalla magia del Natale con stand gastronomici e intrattenimento per tutti non solo per il ponte dell'Immacolata ma anche per i giorni successivi. Dal 10 al 13 dicembre infatti si aggiungono anche le bancarelle di Santa Lucia, una festa che ricorre proprio il 13 e che è molto sentita nella città di Romeo e Giulietta. Conoscete infine i mercatini di Arezzo? Approfittatene, perché fino al 26 dicembre l'aria di festa invaderà la città toscana con un tocco tutto tirolese: brezel, stinco al forno, raclette, canederli e birre tipiche sono solo alcune delle golosità che potrete gustare. Insomma, con la magia del Natale non c'è cattivo tempo che tenga.