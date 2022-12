Meteo, Ponte dell'Immacolata decisamente movimentato

La situazione meteorologica resta nel complesso tranquilla, anche se non mancheranno un po’ di nuvole e qualche pioggia, specie al Centro, a causa delle correnti umide attualmente in transito sulla Penisola. Il Ponte dell'Immacolata però sarà decisamente movimentato. Dalla sera di giovedì 8 dicembre e nella giornata di venerdì 9 si prospetta un nuovo peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione (la n.3 di dicembre) che riporterà precipitazioni a tratti intense soprattutto al Centro-Nord, con nevicate sulle zone alpine e venti sostenuti dai quadranti meridionali al Centro-Sud.

In queste condizioni le temperature rimarranno contenute, in linea con la media al Nord, mentre sulle regioni centro-meridionali i valori resteranno sopra la media con possibili punte anche oltre i 20 gradi.

L’evoluzione più probabile per il fine settimana vede l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.4) che potrebbe dare origine a precipitazioni diffuse, specie nella giornata di sabato 10, e a un successivo sensibile calo termico a causa delle correnti fredde al suo seguito.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 dicembre

Cielo a tratti nuvoloso sulle regioni centrali e in Emilia Romagna, con qualche pioggia su Marche, Umbria, bassa Toscana e Lazio. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con nebbie o strati nuvolosi bassi localmente persistenti in Pianura Padana; presenza di nebbie inizialmente anche in Toscana, coste del medio Adriatico e nell’area del Golfo di Taranto. Alla sera qualche pioggia possibile anche in Abruzzo e in Campania.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, con valori leggermente sopra la media al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 8 dicembre

Ampie schiarite nei settori a nord del corso del Po, in Puglia, settori ionici e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, ma con solo qualche isolata pioggia su Liguria e regioni tirreniche; nebbie mattutine sulla Pianura Padana occidentale e nelle valli del Centro. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania; neve oltre 500 metri sui rilievi del Nord-Ovest.

Temperature massime in ulteriore leggero calo in gran parte del Nord e in Toscana. Venti in rinforzo da sud.