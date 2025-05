Arriva il lungo ponte del 2 giugno: giorni e orari da bollino rosso per le strade e autostrade

Dopo il lungo ponte del 25 aprile e del 1° maggio arriva quello del 2 giugno. La Festa della Repubblica 2025 cade di lunedì, e saranno in molti gli italiani a mettersi al volante della propria auto, per una vacanza in famiglia o con gli amici. Ma quali sono i giorni e gli orari in cui sarebbe meglio evitare la partenza?

Lungo ponte di giugno con la Festa della Repubblica 2025

Il primo lungo weekend di giugno 2025 potrebbe spingere molti italiani a concedersi una breve vacanza e, soprattutto se il tempo sarà clemente, saranno davvero in tanti a mettersi al volante della propria auto per raggiungere le più rinomate località di villeggiatura.

Il fine settimana "allungato" dal lunedì festivo (il 2 giugno ricorre l'anniversario della nascita della Repubblica Italiana) è sicuramente una ghiotta occasione per concedersi un primo assaggio di mare, programmare una visita a qualche città d'arte o dedicarsi a un po' di trekking sui sentieri montani.

Giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade italiane

Le previsioni traffico del fine settimana con il 2 giugno indicano un progressivo intensificarsi degli spostamenti su autostrade e strade di grande comunicazione in tutta Italia.

Già nel primo pomeriggio di venerdì 30 maggio la situazione potrebbe farsi piuttosto intensa, con un ulteriore aumento di veicoli in circolazione nella mattinata di sabato 31.

Nel pomeriggio pre-festivo la situazione dovrebbe tornare alla normalità, per poi vedere un nuovo incremento la mattina di domenica 1° giugno, quando a chi avrà scelto di trascorrere un paio di giorni fuori casa si aggiungeranno coloro che avranno optato per le vacanze nel mese di giugno.

Un ritorno alla normalità è invece previsto nel pomeriggio di domenica, mentre nuove criticità potrebbero verificarsi la mattina di lunedì 2 giugno, quando a mettersi al volante saranno coloro che avranno optato per una breve gita fuori porta di un solo giorno. Nella serata di lunedì poi, la situazione tornerà particolarmente intensa per il controesodo.

Stop ai mezzi pesanti

Come già accaduto nei precedenti ponti primaverili, anche in questo lungo fine settimana la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali arterie. Per favorire gli spostamenti è stato poi predisposto un blocco dei mezzi pesanti.

Tutti i veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare domenica 1° giugno (consueto stop festivo) e lunedì 2 giugno, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Fanno eccezione solo i mezzi pesanti utilizzati per trasporti eccezionali di classe 1 e 7.