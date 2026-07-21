FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Perché la polvere del Sahara invade l'Europa sempre più spesso?

Perché la polvere del Sahara invade l'Europa sempre più spesso?

Tramonti dalle tonalità calde e patina sulle auto: la presenza di sabbia sahariana nei nostri cieli è un fenomeno sempre più frequente, perché?
Ambiente21 Luglio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente21 Luglio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Redazione Meteo.it

I deserti del Nord Africa sono distanti migliaia di chilometri da noi, ma le sabbie sahariane raggiungono sempre più spesso l'Europa. Se da un lato l'insolito colore caldo che questa polvere riesce a dare ai tramonti può rappresentare fonte di ispirazione per gli animi più poetici, dall'altro solleva importanti questioni sulla qualità dell'aria che non dovremo trascurare. Ma perché la polvere del Sahara invade sempre più spesso i nostri cieli?

Aumentano le tempeste di sabbia del Sahara nei cieli europei, lo studio

Probabilmente non serviva uno studio per renderci conto che la presenza di sabbia del Sahara nei nostri cieli sta diventando un fenomeno sempre più frequente. Sarebbe bastato osservare i tramonti spesso colorati di tonalità calde o la patina che si deposita sulle auto con sempre maggiore frequenza per rendersi conto che la polvere sahariana è diventata una componente della nostra atmosfera.

Ma al di là dell'aspetto che questa da ai nostri tramonti, o al fastidio che provoca sulle nostre macchine, c'è un aspetto un po' più inquietante dietro questo fenomeno: gli effetti che ha sulla qualità dell'aria.

Mentre le emissioni di polveri sottili generate dal traffico, dall'industria e dal riscaldamento negli ultimi decenni sono diminuite, anche grazie a normative più stringenti, cresce invece l'impatto delle tempeste di sabbia del Sahara. Ecco quanto è emerso da uno studio, coordinato dall'Istituto Paul Scherrer, appena pubblicato dalla rivista Nature.

I dati dello studio

La ricerca decennale è stata effettuata analizzando i dati forniti da oltre 100 stazioni di monitoraggio europee, che sono stati successivamente integrati con modelli di IA.

L'analisi ha condotto i ricercatori a risultati che penalizzano l'Europa meridionale, dove la concentrazione media di polvere sahariana raggiunge 5.3 microgrammi per ogni metro cubo di aria. Più fortunati invece gli abitanti delle aree centrali e settentrionali del continente, dove la concentrazione si attesta su 2,1 microgrammi.

Nel complesso, la concentrazione è aumentata ovunque di circa mezzo microgrammo per metro cubo, facendo registrare nell'ultimo decennio una crescita compresa tra il 10 e il 25%.

Perché la polvere sahariana arriva nei cieli europei?

Il trasporto è legato a due fattori: da un lato la disponibilità di sedimenti leggeri (come minerali e organici asciutti) dei quali il deserto è fonte inesauribile, e dall'altro le condizioni del vento. Proprio quest'ultimo può rappresentare un "veicolo" perfetto per l'immissione di particolato nella troposfera e per il suo trasporto.

In passato si trattava di fenomeni meteo stagionali, mentre non era difficile imbattersi in cieli "colorati" dalla polvere sahariana ai Caraibi quasi tutto l'anno, in Europa il fenomeno era limitato alla primavera.

Ultimamente però stiamo assistendo alla presenza di particolato minerale nei nostri cieli anche in altri periodi dell'anno e dietro questa massiccia migrazione atmosferica ci sono due fattori legati all'attività umana e al cambiamento climatico.

Da un lato c'è la desertificazione accentuata dell'area del Sahara, che dopo aver visto la sua superficie estendersi del 10% nel corso del Novecento, continua a espandersi a causa del riscaldamento globale e della diminuzione di piogge.

Dall'altro c'è la dinamica dei trasporti metereologici, che hanno portato a una intensificazione dei venti, con tempeste più violente capaci di sollevare e trasportare quantità maggiori di polvere rispetto al passato.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Delfini a Ostia, spettacolo nel mare romano: oltre 400 esemplari alle Secche di Tor Paterno
    Ambiente21 Luglio 2026

    Delfini a Ostia, spettacolo nel mare romano: oltre 400 esemplari alle Secche di Tor Paterno

    Il dato degli oltre 400 delfini indica le presenze registrate e monitorate nel tempo, non un unico gruppo avvistato contemporaneamente.
  • Orso tra le giostre durante una festa in Abruzzo. Il sindaco: “Non avvicinatevi”
    Ambiente21 Luglio 2026

    Orso tra le giostre durante una festa in Abruzzo. Il sindaco: “Non avvicinatevi”

    Un orso è arrivato in pieno centro in un piccolo borgo della provincia de L’Aquila. Il sindaco: "Mantenere sempre la distanza sicurezza".
  • Puglia, torna l'alga tossica: bollino rosso in queste spiagge. La mappa delle aree a rischio e i sintomi
    Ambiente17 Luglio 2026

    Puglia, torna l'alga tossica: bollino rosso in queste spiagge. La mappa delle aree a rischio e i sintomi

    Secondo i dati diffusi da Arpa Puglia, l’alga tossica è nuovamente presente nelle acque regionali: ecco le aree considerate più a rischio.
  • Incendi, stagione sempre più lunga: quasi 500 roghi prima dell'estate. Il report di Legambiente
    Ambiente17 Luglio 2026

    Incendi, stagione sempre più lunga: quasi 500 roghi prima dell'estate. Il report di Legambiente

    La crisi climatica e il caldo record stanno ampliando il periodo di rischio incendi, con roghi sempre più frequenti anche prima dell'estate.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Tendenza21 Luglio 2026
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Tendenza20 Luglio 2026
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Si interrompe la lunga ed estenuante ondata di caldo per l'arrivo di correnti più fresche. La tendenza meteo dal 22 luglio
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
Tendenza19 Luglio 2026
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana indica un deciso cambio di scenario su gran parte del Paese con fine del caldo estremo e temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 17:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154