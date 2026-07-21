FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Orso tra le giostre durante una festa in Abruzzo. Il sindaco: “No...

Orso tra le giostre durante una festa in Abruzzo. Il sindaco: “Non avvicinatevi”

Un orso è arrivato in pieno centro in un piccolo borgo della provincia de L’Aquila. Il sindaco: "Mantenere sempre la distanza sicurezza".
Ambiente21 Luglio 2026 - ore 12:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente21 Luglio 2026 - ore 12:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
Foto d'archivio.

Si torna a parlare di orsi dopo l'avvistamento dei giorni scorsi nel piccolo borgo di Villa Scontrone, una frazione situata nel territorio comunale di Scontrone in provincia de L’Aquila. Durante la festa patronale un esemplare di plantigrado si è palesato nella piccola piazza tra lo stupore dei passanti.

Orso bruno, nuovo avvistamento in Italia

Un grande orso bruno ha regalato uno spettacolo unico nel suo genere in un piccolo borgo della provincia de L'Aquila. Durante la festa patronale della Madonna del Carmelo, nel piccolo borgo di Villa Scontrone, un orso è improvvisamente spuntato in pieno centro intento a muoversi tra le giostre installate per i festeggiamenti.

Una scena che ha stupito i passanti e i residenti del piccolo centro abitato anche se, stando a quando testimoniato da alcuni locali, non è la prima volta che l'esemplare di plantigrado si palesa nella zona dell'Aquilano.

Se da un lato l'avvicinamento di un orso bruno a un centro abitato in Italia è considerato uno spettacolo senza precedenti, dall'altro Francesco Melone, il sindaco del Comune di Scontrone, ha immediatamente invitato tutti i cittadini a non sottovalutare la cosa.

Orso bruno in Italia: i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Francesco Melone, il sindaco del Comune di Scontrone, ha sottolineato come comportarsi precisando a turisti e residenti di non avvicinarsi mai all'esemplare di orso e mantenere una distanza di almeno 100 metri.

Il primo cittadino ha poi ricordato anche l’ordinanza che oltre al divieto di avvicinarsi ai plantigradi precisa di non dar loro da mangiare. È assolutamente vietato lasciare residui di cibo in giro, scarti di spazzatura o ciotole con il mangime dei propri animali domestici in luoghi accessibili in quanto potrebbero attirare l'attenzione degli orsi.

L'episodio dell'avvistamento di un orso bruno nel piccolo borgo di Villa Scontrone, una frazione situata nel territorio comunale di Scontrone in provincia de L’Aquila, non è una novità. La presenza dell'orso bruno marsicano non è limitata ai soli confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Secondo i dati presentati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del progetto DigitAP finanziato dal PNRR, sono stati individuati 81 esemplari di orsi, di cui 43 femmine e 38 maschi, su oltre 6.000 chilometri quadrati nell’Appennino centrale.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Delfini a Ostia, spettacolo nel mare romano: oltre 400 esemplari alle Secche di Tor Paterno
    Ambiente21 Luglio 2026

    Delfini a Ostia, spettacolo nel mare romano: oltre 400 esemplari alle Secche di Tor Paterno

    Il dato degli oltre 400 delfini indica le presenze registrate e monitorate nel tempo, non un unico gruppo avvistato contemporaneamente.
  • Perché la polvere del Sahara invade l'Europa sempre più spesso?
    Ambiente21 Luglio 2026

    Perché la polvere del Sahara invade l'Europa sempre più spesso?

    La presenza di sabbia del Sahara nei cieli europei è in costante aumento: perché si verifica sempre più spesso?
  • Puglia, torna l'alga tossica: bollino rosso in queste spiagge. La mappa delle aree a rischio e i sintomi
    Ambiente17 Luglio 2026

    Puglia, torna l'alga tossica: bollino rosso in queste spiagge. La mappa delle aree a rischio e i sintomi

    Secondo i dati diffusi da Arpa Puglia, l’alga tossica è nuovamente presente nelle acque regionali: ecco le aree considerate più a rischio.
  • Incendi, stagione sempre più lunga: quasi 500 roghi prima dell'estate. Il report di Legambiente
    Ambiente17 Luglio 2026

    Incendi, stagione sempre più lunga: quasi 500 roghi prima dell'estate. Il report di Legambiente

    La crisi climatica e il caldo record stanno ampliando il periodo di rischio incendi, con roghi sempre più frequenti anche prima dell'estate.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Tendenza21 Luglio 2026
Meteo, stop al grande caldo: la tendenza dal 23-24 luglio
Aria più fresca mette fine all'estenuante ondata di calore sull'Italia: valori sotto i 35 gradi ovunque entro venerdì. La tendenza meteo
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Tendenza20 Luglio 2026
Meteo, dal 22 luglio stop all'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza
Si interrompe la lunga ed estenuante ondata di caldo per l'arrivo di correnti più fresche. La tendenza meteo dal 22 luglio
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
Tendenza19 Luglio 2026
Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana indica un deciso cambio di scenario su gran parte del Paese con fine del caldo estremo e temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 17:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154