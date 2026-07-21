Orso tra le giostre durante una festa in Abruzzo. Il sindaco: “Non avvicinatevi”

Foto d'archivio.

Si torna a parlare di orsi dopo l'avvistamento dei giorni scorsi nel piccolo borgo di Villa Scontrone, una frazione situata nel territorio comunale di Scontrone in provincia de L’Aquila. Durante la festa patronale un esemplare di plantigrado si è palesato nella piccola piazza tra lo stupore dei passanti.

Orso bruno, nuovo avvistamento in Italia

Un grande orso bruno ha regalato uno spettacolo unico nel suo genere in un piccolo borgo della provincia de L'Aquila. Durante la festa patronale della Madonna del Carmelo, nel piccolo borgo di Villa Scontrone, un orso è improvvisamente spuntato in pieno centro intento a muoversi tra le giostre installate per i festeggiamenti.

Una scena che ha stupito i passanti e i residenti del piccolo centro abitato anche se, stando a quando testimoniato da alcuni locali, non è la prima volta che l'esemplare di plantigrado si palesa nella zona dell'Aquilano.

Se da un lato l'avvicinamento di un orso bruno a un centro abitato in Italia è considerato uno spettacolo senza precedenti, dall'altro Francesco Melone, il sindaco del Comune di Scontrone, ha immediatamente invitato tutti i cittadini a non sottovalutare la cosa.

Orso bruno in Italia: i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Francesco Melone, il sindaco del Comune di Scontrone, ha sottolineato come comportarsi precisando a turisti e residenti di non avvicinarsi mai all'esemplare di orso e mantenere una distanza di almeno 100 metri.

Il primo cittadino ha poi ricordato anche l’ordinanza che oltre al divieto di avvicinarsi ai plantigradi precisa di non dar loro da mangiare. È assolutamente vietato lasciare residui di cibo in giro, scarti di spazzatura o ciotole con il mangime dei propri animali domestici in luoghi accessibili in quanto potrebbero attirare l'attenzione degli orsi.

L'episodio dell'avvistamento di un orso bruno nel piccolo borgo di Villa Scontrone, una frazione situata nel territorio comunale di Scontrone in provincia de L’Aquila, non è una novità. La presenza dell'orso bruno marsicano non è limitata ai soli confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Secondo i dati presentati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del progetto DigitAP finanziato dal PNRR, sono stati individuati 81 esemplari di orsi, di cui 43 femmine e 38 maschi, su oltre 6.000 chilometri quadrati nell’Appennino centrale.