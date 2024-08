Perseidi 2024: quando sarà il picco delle Lacrime di San Lorenzo?

Si tratta senza dubbio dell'appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di fenomeni celesti e dai più romantici sognatori. Le Perseidi sono senza dubbio lo sciame meteorico più proficuo, e si ripresentano ogni anno nella seconda decade d'agosto per regalarci magnifiche piogge di stelle cadenti. Quando sarà il picco delle Perseidi?

Perseidi 2024, arriva la pioggia di stelle cadenti più attesa

Lo sciame meteorico più atteso sta per raggiungere il suo picco. Le Perseidi - come fanno sapere dall'Uai - sono già attive, e tra qualche giorno raggiungeranno il picco. Generate dalla cometa periodica 109P/Swift-Tuttle, sono tradizionalmente collegate alla Notte di San Lorenzo.

Tuttavia - sebbene sia conosciute anche con il nome di Lacrime di San Lorenzo - il picco massimo non si verifica il 10 agosto ma generalmente tra l’11 e il 13 del mese. Quest'anno il momento di massima attività di questo sciame è atteso il 12 agosto dalle 13:00 alle 16:00 GMT. Sarà quindi impossibile individuare qualche stella cadente proprio nell'orario del picco - a meno che non ricorriamo a siti specializzati che propongono l'evento in diretta streaming, come Virtual Telescope - anche se lo spettacolo sarà comunque garantito nei giorni più prossimi all'evento clou.

A "compensare" la delusione data dal fatto che il Sole impedirà l'osservazione proprio nel momento cruciale, arriva però una bella notizia. Il picco delle Lacrime di San Lorenzo 2024 coinciderà con un periodo in cui la Luna recherà poco disturbo. Il nostro satellite - dopo il novilunio del 4 agosto - si presenterà infatti al primo quarto con una luminosità del 49%.

Le Perseidi sono già qui

Sebbene il picco sia atteso quest’anno il 12 agosto, lo sciame è in realtà già attivo dal 17 luglio, e lo sarà fino al 24 agosto.

Sarà quindi possibile alzare gli occhi al cielo anche in questi giorni, e sperare di intercettare qualche meteora in picchiata a cui affidare i nostri desideri. Con l'avvicinarsi del momento di massima attività tuttavia, la possibilità di imbattersi in qualche Lacrima di San Lorenzo si farà più alta.

Le Perseidi sono note proprio per il loro ZHR, che nei momenti di picco può arrivare a sfiorare (e talvolta addirittura superare) le 100 meteore ogni ora.

@Stellarium - cielo del 5 agosto ore 23:00 circa

Cielo d'agosto, la meraviglia celeste

Il cielo estivo è sicuramente un invito per tutti gli appassionati di fenomeni celesti, e in assenza di disturbo lunare - o con una luminosità "ridotta" del nostro satellite, sarà affascinante volgere lo sguardo verso il firmamento. Oltre alle Perseidi, la seconda decade di agosto offre infatti la possibilità di ammirare il Triangolo Estivo, che offre la migliore "guida celeste" per individuare il "fiume di stelle" che caratterizza la via Lattea.

Potremmo divertirci a cercarlo mentre vaghiamo lo sguardo alla ricerca di qualche stella cadente a cui affidare i nostri desideri.