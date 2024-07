Triangolo estivo, come ammirarlo nel cielo di luglio 2024

Tornato a illuminare le notti di luglio, il triangolo estivo è uno degli spettacoli celesti più ammirati in questo periodo. Come si può facilmente intuire dal suo nome, con il suo ritorno sancisce l'arrivo della bella stagione. Con la complicità delle temperature estremamente miti, rappresenta un invito per ogni skywatcher. Vediamo allora come individuarlo e quali sono le sue caratteristiche.

Triangolo estivo, una "combinazione" di stelle molto luminose

Con il termine "triangolo estivo" si identifica la forma geometrica a tre punte che possiamo ammirare nel cielo da fine giugno fino ad agosto. Si tratta di un asterismo, ovvero una "combinazione" di tre stelle che - sebbene non appartengano alla stessa costellazione - segnano le punte del triangolo celeste.

I tre astri che lo compongono sono Vega, Deneb e Altair.

Vega è la quinta stella più luminosa del cielo, e la seconda più luminosa dell’intero emisfero boreale. Di colore bianco, è situata nella costellazione della Lira, ed è distante 25 anni luce da noi.

Deneb è una supergigante bianca, ed occupa il 19° posto nella classifica degli astri più luminosi. Collocata nella costellazione del Cigno è una stella alfa, tanto affascinante quanto misteriosa. La sua magnitudine apparente è di +1,25, un valore davvero considerevole se consideriamo che Deneb - con i suoi 2616 anni luce di distanza dal pianeta Terra - è in assoluto una delle stelle più lontane da noi.

Altair forma la terza punta del triangolo estivo. Situata nella parte nord-orientale della costellazione dell'Aquila, è una stella bianca con una magnitudine +0,77. È quella più vicina a noi, e dista dalla Terra "appena" 17 anni luce.

@Stellarium

Come vedere il triangolo estivo

Il triangolo estivo è ben visibile dopo il tramonto del Sole. Con lo sparire delle luci del crepuscolo la prima stella del terzetto ad apparire sarà la brillantissima Vega. Più in basso a sinistra potremmo scorgere Deneb - la coda del Cigno - e quasi in contemporanea sulla destra diventerà visibile Altair.

Con il trascorrere delle ore, il triangolo estivo diventerà ben visibile anche per chi osserva il firmamento dalle città, dove l'inquinamento luminoso rende solitamente difficile una visuale nitida dei fenomeni celesti. Tuttavia il miglior punto di osservazione rimane quello incontaminato dalle luci artificiali, postazione che darà modo a chi osserva dalla Terra di individuare anche la Via Lattea.

Non dimentichiamoci infatti che questa figura geometrica che brilla nel cielo estivo, può essere un'ottima guida per scoprire quel "fiume di stelle" che - partendo da Deneb - scorre nel cielo formando una delle più suggestive "vie celesti".

Per lasciarsi incantare dalla sua bellezza, meglio scegliere notti senza Luna, o nelle quali il bagliore lunare è piuttosto basso, e dotarsi di un buon telescopio, per non perdere nessun dettaglio.