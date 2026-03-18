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Perché la Festa del Papà cade il 19 marzo, giorno di San Giuseppe. E come si celebrano i padri in Italia e nel mondo

La Festa del papà 2026 si celebra, come da tradizione, il 19 marzo. Perché si festeggia in questa data?
Calendario18 Marzo 2026 - ore 18:34 - Redatto da Meteo.it
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La Festa del Papà si celebra ogni anno il 19 marzo, in coincidenza con la giornata dedicata a San Giuseppe, ed è un’occasione per rendere omaggio alla figura paterna.

Le sue radici affondano nel Medioevo, periodo in cui questa ricorrenza venne collegata per la prima volta al culto di San Giuseppe, considerato il padre terreno di Gesù. Successivamente, nel 1479, Papa Sisto IV inserì ufficialmente la celebrazione nel calendario liturgico romano.

In seguito, nel 1871, la Chiesa cattolica riconobbe formalmente San Giuseppe come protettore dei padri di famiglia. Nello stesso anno, gli fu attribuito anche il titolo di patrono della Chiesa universale. Ancora oggi, questa ricorrenza mantiene un forte valore religioso e simbolico in molti Paesi.

Perché la Festa del Papà si festeggia il 19 marzo?

La Festa del papà si celebra ogni anno il 19 marzo, soprattutto nei Paesi di tradizione cattolica come Italia e Spagna, in concomitanza con la ricorrenza dedicata a San Giuseppe, figura considerata il padre terreno di Gesù.

Questa coincidenza non è casuale, poiché la tradizione religiosa colloca proprio in questa data la sua morte. Sebbene nei Vangeli il suo ruolo non sia molto approfondito, nel corso dei secoli si sono sviluppate numerose storie e tradizioni che ne hanno rafforzato la sua importanza simbolica.

Nella visione cattolica, Giuseppe viene spesso definito come l’ultimo dei patriarchi biblici. Tuttavia, la sua figura si distingue per un modello di paternità diverso rispetto al passato. È descritto come un uomo giusto e discreto, che non impone autorità con durezza ma guida con esempio e responsabilità.

Ha accolto Maria e si è preso cura di Gesù con dedizione. Inoltre, gli ha trasmesso un mestiere e valori importanti, lasciandolo poi libero di seguire il proprio cammino. Questo lo rende una figura paterna anche moderna e vicina al concetto attuale di padre.

La sua celebrazione liturgica fu ufficialmente introdotta nel calendario romano da Papa Sisto IV nel XV secolo. In seguito, San Giuseppe è stato proclamato patrono di diverse nazioni cattoliche, tra cui Messico, Canada e Belgio.

Le prime tracce della festa del 19 marzo risalgono addirittura all’anno 800, in un antico testo religioso redatto a Rheinau. In quel documento si fa riferimento a “Ioseph sponsus Mariae”, cioè Giuseppe sposo di Maria, segno di un culto già diffuso in epoca altomedievale.

Festa del Papà, come si festeggia in Italia e nel mondo

In Italia, tra le usanze più diffuse legate alla Festa del papà c’è quella dei falò accesi il 19 marzo, una data vicina all’inizio della primavera, quando un tempo si bruciavano i resti dei raccolti nelle piazze come rito simbolico di rinnovamento. Queste pratiche univano elementi religiosi e tradizioni popolari, accompagnate da dolci tipici come le zeppole e da canti dedicati a San Giuseppe.

Al di fuori dei Paesi cattolici, però, la festa assume significati e date differenti. In Germania coincide con il giorno dell’Ascensione ed è conosciuta come festa degli uomini, celebrata con usanze piuttosto goliardiche.

Negli Stati Uniti cade invece la terza domenica di giugno ed è stata ufficializzata come ricorrenza nazionale negli anni ’60, ispirata dall’iniziativa di Sonora Smart Dodd. In Argentina si celebra nello stesso periodo, mentre in Russia è collegata alla Festa dei difensori della patria del 23 febbraio.

In Thailandia coincide con il compleanno del re Rama IX, considerato simbolicamente il padre della nazione. In Corea del Sud, invece, non esiste una giornata specifica per i padri, ma si valorizza la famiglia durante la festa dei bambini, concedendo tempo da trascorrere insieme.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo ore 21:13

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