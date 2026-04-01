Pesce d’Aprile, una tradizione antichissima: perché si chiama così e perché si fanno scherzi

Il Pesce d’Aprile è una tradizione diffusa in molti Paesi del mondo che si celebra ogni anno il 1° aprile. In questa giornata è consuetudine fare scherzi, diffondere notizie false e mettere alla prova la credulità di amici, parenti e colleghi, sempre con spirito leggero e senza cattiveria.

Dalle piccole burle tra amici fino alle bufale orchestrate da giornali e aziende, il Pesce d’Aprile è diventato nel tempo un vero e proprio fenomeno culturale, capace di coinvolgere persone di tutte le età.

Perché si chiama “Pesce d’Aprile”

L’origine del nome “Pesce d’Aprile” è ancora oggi oggetto di diverse teorie, ma una delle più diffuse è legata alla Francia del XVI secolo. Con l’introduzione del calendario gregoriano nel 1582, il Capodanno venne spostato definitivamente al 1° gennaio anche per chi lo festeggiava ancora tra fine marzo e inizio aprile.

Chi continuava a festeggiare il nuovo anno ad aprile veniva preso in giro e diventava bersaglio di scherzi. In Francia, uno degli scherzi più comuni consisteva nell’attaccare di nascosto un pesce di carta sulla schiena delle persone, chiamandole “poisson d’avril” (pesce d’aprile), simbolo di qualcuno che abbocca facilmente.

Un’altra interpretazione collega il nome al periodo della pesca primaverile, in cui i pesci sono più facili da catturare, diventando così metafora perfetta per indicare chi cade in uno scherzo.

Le origini storiche della tradizione

Nonostante la teoria francese sia la più accreditata, le radici del Pesce d’Aprile potrebbero essere ancora più antiche. Alcuni studiosi collegano questa usanza a festività dell’antica Roma, come le Hilaria, durante le quali erano permessi travestimenti, giochi e scherzi.

Anche nel Medioevo esistevano celebrazioni simili, in cui per un giorno venivano ribaltati i ruoli sociali e si concedeva spazio alla leggerezza e alla burla. Questi elementi fanno pensare che il Pesce d’Aprile sia il risultato di una lunga evoluzione culturale, più che di un singolo evento storico.

Perché si fanno gli scherzi il 1° aprile

Fare scherzi il 1° aprile è diventato un modo per rompere la routine quotidiana e celebrare il lato più giocoso della vita. In un contesto storico spesso rigido e formale, giornate come questa rappresentavano un momento di libertà, in cui era possibile prendersi meno sul serio.

Oggi gli scherzi del Pesce d’Aprile hanno anche una funzione sociale: creano complicità, rafforzano i legami e generano momenti di divertimento condiviso. Naturalmente, il confine tra scherzo e cattivo gusto è importante: la tradizione vuole che gli scherzi siano innocui e che, una volta svelati, facciano sorridere anche chi li subisce.

Il Pesce d’Aprile nel mondo

La tradizione del 1° aprile è diffusa a livello globale, ma con nomi e usanze diverse. In Francia si parla di “poisson d’avril”, mentre nei Paesi anglosassoni è conosciuta come “April Fools’ Day”.

In alcuni Paesi, come il Regno Unito, gli scherzi si fanno solo fino a mezzogiorno, mentre in altri continuano per tutta la giornata. Anche i media partecipano attivamente, pubblicando notizie volutamente false che spesso diventano virali prima di essere smentite.

Scherzi famosi del Pesce d’Aprile

Nel corso degli anni, il Pesce d’Aprile ha regalato alcuni degli scherzi più celebri della storia. Tra questi, spiccano le bufale mediatiche create da grandi aziende e testate giornalistiche, capaci di ingannare milioni di persone.

Dai prodotti impossibili annunciati da brand famosi fino a notizie surreali diffuse online, il confine tra realtà e finzione il 1° aprile diventa volutamente sottile, rendendo questa giornata unica nel suo genere.

Il “raccolto” di spaghetti sulla Bbc

Tra gli scherzi più celebri di sempre spicca quello andato in onda il 1° aprile 1957 nella trasmissione Panorama della BBC. Il servizio mostrava un presunto raccolto eccezionale di spaghetti in Svizzera, raccontando che la pasta crescesse direttamente sugli alberi.

La notizia fu presa sul serio da molti telespettatori britannici, tanto che la redazione venne sommersa di telefonate da persone curiose di sapere come coltivare una propria “pianta” di spaghetti. Va considerato che, all’epoca, nel Regno Unito gli spaghetti non erano ancora così diffusi e non tutti erano consapevoli che fossero semplicemente fatti di farina e acqua.

Il ritrovamento del corpo del mostro di Loch Ness

Nel 1972 si diffuse la notizia che un gruppo di zoologi avesse finalmente trovato il corpo del celebre mostro di Loch Ness, avvistato mentre galleggiava sulle acque del lago. A rendere il tutto ancora più credibile contribuirono alcune fotografie e l’esposizione della presunta carcassa all’interno di uno zoo.

In realtà, però, si trattava di un inganno: quel “mostro” non era altro che il corpo di un elefante marino. La verità emerse solo in seguito, quando un ranger confessò che si era trattato di uno scherzo organizzato ai danni dei colleghi.

La bevanda “Google Gulp”

Anche Google è celebre per i suoi creativi scherzi del primo aprile, spesso così ben costruiti da sembrare reali. Tra i più iconici c’è quello del 2005, quando l’azienda annunciò il lancio di una bevanda rivoluzionaria chiamata “Google Gulp”.

Secondo quanto dichiarato, questa bibita “intelligente” avrebbe avuto effetti sorprendenti: migliorare le capacità cognitive, aumentare l’efficienza del cervello e persino rendere più efficace la navigazione sul motore di ricerca. Il tutto giocando ironicamente sul concetto di “sete di conoscenza”. Naturalmente si trattava di uno scherzo, ma talmente ben ideato da incuriosire moltissimi utenti.

Una tradizione che continua nel tempo

Nonostante i cambiamenti tecnologici e sociali, il Pesce d’Aprile continua a essere una delle tradizioni più amate e diffuse. Dai bigliettini attaccati alle spalle agli scherzi virali sui social, il suo spirito resta invariato: sorprendere, divertire e, soprattutto, strappare un sorriso.