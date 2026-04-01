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Le mostre imperdibili di aprile 2026 in Italia

Aprile si conferma un periodo particolarmente vivace per il mondo dell’arte, con numerose esposizioni: ecco quali sono quelle da non perdere.
Calendario1 Aprile 2026 - ore 15:49 - Redatto da Meteo.it
Calendario1 Aprile 2026 - ore 15:49 - Redatto da Meteo.it

Il mese di aprile si distingue per una vivace programmazione culturale dedicata all’arte, con numerose esposizioni che aprono proprio in questo periodo e altre già avviate che meritano ancora una visita.

Accanto alle mostre, trovano spazio anche importanti manifestazioni dedicate al mondo del design. Eventi e rassegne attirano pubblico e professionisti, trasformando diverse città in centri creativi temporanei.

Le mostre più belle da vedere in Italia ad aprile 2026

Per chi ama l’arte, aprile offre eventi imperdibili in tutta Italia, a partire dalla decima edizione della Milano Art Week, in programma dal 13 al 19 aprile, che trasforma Milano in un grande spazio espositivo diffuso con mostre, visite guidate, performance e incontri con artisti. Oltre 200 sedi tra musei, fondazioni e gallerie ospitano più di 400 appuntamenti, con protagonisti nomi come Robert Mapplethorpe, Man Ray e Bruno Munari.

Subito dopo, dal 20 al 26 aprile, arriva la Milano Design Week, che rende la città un punto di riferimento globale per il design, con il Salone del Mobile a Fiera Milano Rho e il vivace Fuorisalone diffuso nei quartieri.

A Perugia, la Fondazione Perugia celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi con la mostra “Nostro contemporaneo”, ospitata a Palazzo Baldeschi dal 18 aprile al 1° novembre 2026, che mette a confronto arte e spiritualità attraverso opere di artisti come Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto e Marina Abramović.

A Bologna, Palazzo Pepoli ospita fino al 27 settembre la mostra fotografica dedicata a Frida Kahlo, con 70 scatti firmati da grandi fotografi come Edward Weston e Imogen Cunningham.

Infine, a Roma, Palazzo Bonaparte dedica una vasta retrospettiva a Katsushika Hokusai, visitabile fino al 29 giugno 2026, con oltre 200 opere tra stampe e disegni che raccontano il talento di uno dei più celebri maestri dell’arte giapponese.

Le mostre da non perdere a Milano

Il 2026 celebra i cento anni dalla nascita di Gianfranco Frattini, protagonista discreto ma fondamentale del design italiano del secondo Novecento. Per l’occasione, lo Studio/Archivio Gianfranco Frattini, guidato dai figli, promuove un ricco calendario di iniziative tra eventi, mostre, riedizioni e pubblicazioni per valorizzarne il lavoro e l’eredità progettuale.

L’apertura ufficiale delle celebrazioni è affidata all’installazione “Gianfranco Frattini 1926-2026”, ospitata al Castello Sforzesco dal 31 marzo al 28 giugno, all’interno del Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee. Questo spazio, parte dei Musei Civici, rappresenta un punto di riferimento per la storia dell’arredo, rinnovato nel 2004 grazie al progetto di Perry King e Santiago Miranda.

Sempre a Milano, dall’1 al 13 aprile 2026, l’ADI Design Museum accoglie la mostra “Wild by Design” dell’artista Marco Grasso. L’esposizione propone un dialogo originale tra natura e progettazione, mettendo in luce il legame tra estetica, funzionalità e sostenibilità.

Grasso, noto per la sua specializzazione nella wildlife art, realizza dipinti a olio che ritraggono animali con grande precisione e sensibilità, evidenziandone caratteristiche e comportamenti. Le opere, curate nei minimi dettagli con uno sguardo quasi fotografico, restituiscono tutta la forza e l’unicità dei soggetti rappresentati. L’ingresso alla mostra è gratuito, offrendo così a tutti la possibilità di avvicinarsi a questo affascinante percorso artistico.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:18

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