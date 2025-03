Perché l'1 aprile c'è la tradizione del pesce d'aprile?

Ogni anno, il primo aprile, in molte parti del mondo si celebra il “Pesce d’Aprile”, una giornata dedicata agli scherzi, alle burle e alle trovate spiritose. Ma da dove nasce questa tradizione? E perché si usa proprio l’espressione “pesce d’aprile”? Le origini di questa curiosa usanza sono avvolte da un mix di storia, folklore e ipotesi affascinanti.

Pesce d'aprile: le origini storiche e culturali della tradizione

Una delle teorie più accreditate collega il Pesce d’Aprile al cambiamento del calendario avvenuto in Francia nel 1582, quando re Carlo IX adottò il calendario gregoriano, spostando l’inizio dell’anno dal 1° aprile al 1° gennaio. Chi continuava a festeggiare il Capodanno ad aprile veniva deriso con scherzi e inviti a feste inesistenti. Con il tempo, questa forma di satira divenne un'abitudine scherzosa e si diffuse in vari Paesi europei.

In Italia, l’espressione “pesce d’aprile” pare sia entrata in uso proprio per indicare chi, ingenuamente, “abbocca” agli scherzi del giorno, come un pesce all’amo. Il termine sarebbe quindi metaforico e rimanda all’idea della vittima inconsapevole, presa di sorpresa con una trovata divertente.

Come si è diffusa la tradizione del pesce d'aprile nel mondo

Il Pesce d’Aprile è oggi una ricorrenza internazionale, anche se assume nomi diversi. Nei Paesi anglosassoni si parla di “April Fools’ Day”, mentre in Francia e in altre aree francofone è chiamato “Poisson d’Avril”. In tutti i casi, la sostanza non cambia: giornali, aziende, programmi tv e perfino istituzioni si divertono a pubblicare notizie false o campagne pubblicitarie ironiche, scatenando ilarità tra i più attenti e qualche “abbocco” tra i più distratti.

Col tempo, con l’arrivo del web e dei social network, la creatività del primo aprile è esplosa, dando vita a fake news ironiche, prodotti inventati, video virali e post satirici, in grado di ingannare anche gli utenti più smaliziati.

Una giornata all’insegna del sorriso quella dell'1 aprile

Nonostante tutto, il Pesce d’Aprile conserva un’anima leggera e goliardica. È un’occasione per ricordare il valore dell’ironia, la bellezza dello stupore e il piacere di una risata condivisa. Ovviamente, come ogni tradizione che gioca sull’inganno, l’importante è non esagerare e mantenere sempre rispetto e buon senso. Perché il vero spirito del 1° aprile non è far male, ma sorprendere con intelligenza.