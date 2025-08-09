FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, fiammata africana nel weekend del 9 e 10 agosto: le zone p...

Meteo, fiammata africana nel weekend del 9 e 10 agosto: le zone più calde

L'ondata di caldo entra nel vivo nel weekend, tra notti tropicali e picchi verso i 40 gradi. Insisterà almeno fino a Ferragosto!
Previsione9 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Sole, tempo stabile e clima di nuovo bollente: l’anticiclone africano riprende il controllo totale della scena meteo italiana, con un raggio d’azione piuttosto ampio che lo porta ad abbracciare gran parte dell’Europa centrale e meridionale tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. La massa d’aria sub-tropicale ad esso associata dà ufficialmente il via alla quarta ondata di calore della stagione, con una impennata sensibile delle temperature destinate a portarsi, entro domenica, fino a 8-9 gradi al di sopra della media stagionale. In altre parole, andremo letteralmente “fuori scala”, con i termometri nel corso del weekend diffusamente oltre i 35 gradi: al Nord si attendono picchi di 37-38 gradi in val padana, mentre nell’entroterra delle regioni peninsulari si raggiungerà la soglia dei 40 gradi.

Tra lunedì e martedì la fiammata africana investirà temporaneamente anche Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Germania, con picchi eccezionali tra 35 e 40 gradi. Nel nostro Paese l’ondata di calore proseguirà almeno fino a Ferragosto, ma al Centro-Sud potrebbe continuare anche dopo. Col passare dei giorni, inoltre, aumenteranno i tassi di umidità e dunque il caldo afoso, di giorno come di notte (clima tropicale): di conseguenza, nel corso della prossima settimana, crescerà anche il rischio di temporali di calore attorno ai rilievi. E a proposito di montagna, ovviamente farà estremamente caldo anche in quota, con lo zero termico stabile intorno ai 4600-4800 metri.

Le previsioni meteo per sabato 9 agosto

Sole e tempo stabile in tutta Italia. Da segnalare qualche sottile velatura in mattinata al Nord e temporanei modesti annuvolamenti attorno alle zone montuose durante il pomeriggio, ma senza conseguenze.
Temperature in aumento. Minime all’alba sopra i 20 gradi in gran parte del Paese, massime comprese fra 30 e 35 gradi, ma con punte di 36 gradi in val padana e 37-38 gradi nelle aree interne e di pianura del settore tirrenico e della Puglia. Venti fino a moderati settentrionali tra la Puglia meridionale, basso Adriatico e mar Ionio; deboli altrove. Mari: mosso lo Ionio meridionale, calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 10 agosto

Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Tempo asciutto anche attorno ai rilievi, dove al massimo si osserverà lo sviluppo di modesti cumuli durante le ore pomeridiane.
Temperature in ulteriore aumento. Minime all’alba diffusamente sopra i 20 gradi, con valori in molti casi più vicini ai 23-25 gradi. Massime generalmente superiori ai 30 gradi, con punte di 37-38 °C sulla valle padana, di 39-40 °C nelle aree interne e di pianura di Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Venti deboli, salvo ancora qualche rinforzo da nord tra Puglia meridionale, basso Adriatico e mar Ionio. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo weekend: caldo intenso in tutta Italia, con afa e picchi verso i 40 gradi
    Previsione8 Agosto 2025

    Meteo weekend: caldo intenso in tutta Italia, con afa e picchi verso i 40 gradi

    L'anticiclone africano dominerà la scena meteo nel weekend del 9 e 10 agosto: tanto sole e caldo intenso, notti tropicali e punte verso i 40°C
  • Meteo 8 agosto: nuova ondata di caldo, punte verso i 40 gradi
    Previsione8 Agosto 2025

    Meteo 8 agosto: nuova ondata di caldo, punte verso i 40 gradi

    L'anticiclone africano torna a dominare la scena meteo: venerdì inizia ufficialmente la quarta ondata di caldo dell'estate 2025.
  • Meteo, torna il caldo africano: tanto sole e termometri verso i 40 gradi. Le previsioni da venerdì 8 agosto
    Previsione8 Agosto 2025

    Meteo, torna il caldo africano: tanto sole e termometri verso i 40 gradi. Le previsioni da venerdì 8 agosto

    Inizia oggi la quarta ondata di caldo di questa estate 2025: durerà fino a Ferragosto! Le previsioni meteo nei dettagli
  • Al via domani la quarta ondata di caldo dell'estate: punte verso i 40 gradi. Le previsioni meteo da venerdì 8 agosto
    Previsione7 Agosto 2025

    Al via domani la quarta ondata di caldo dell'estate: punte verso i 40 gradi. Le previsioni meteo da venerdì 8 agosto

    L'anticiclone africano torna a dominare la scena meteo, con tanto sole e una massa d'aria rovente: inizia la quarta ondata di caldo dell'estate!
Ultime newsVedi tutte
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
Tendenza8 Agosto 2025
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Tendenza6 Agosto 2025
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 09 Agosto ore 06:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154