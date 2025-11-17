FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Ora legale tutto l'anno, raccolte 352 mila firme per renderla per...

Ora legale tutto l'anno, raccolte 352 mila firme per renderla permanente in Italia

Avviato in Italia l'iter per mantenere l'ora legale tutto l'anno: con 352 mila la petizione arriva in Parlamento.
Calendario17 Novembre 2025 - ore 13:48 - Redatto da Meteo.it
Calendario17 Novembre 2025 - ore 13:48 - Redatto da Meteo.it

Una petizione promossa da Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e il deputato Andrea Barabotti (Lega) per mantenere tutto l'anno l'ora legale è arrivata in Parlamento con 352 mila firme.

Addio ora solare: avviato l'iter per l'abolizione

Spostare le lancette avanti o indietro di un'ora potrebbe non essere più necessario. Con la petizione avvalorata da 352 mila firme, la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e il deputato Andrea Barabotti della Lega, hanno avviato la procedura per chiedere l'abolizione dell'ora solare.

Il primo passaggio è previsto per oggi, lunedì 17 novembre, con l'incontro dei tre promotori alla Camera. Questo rappresenterà ufficialmente l'avvio dell'iter parlamentare che potrebbe portare ad avere permanentemente l'ora legale nel nostro Paese.

Qualora il percorso dovesse proseguire senza intoppi, si procederà alla redazione di un testo normativo da discutere in Aula entro il 30 giugno 2026.

Si va verso l'ora legale permanente anche in Italia?

La questione riguardante l'abolizione dell'ora solare in Europa non è certo nuova. Già nel 2018 c'era stata una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea, con l'84% dei cittadini che si erano espressi a favore.

Il Parlamento Europeo l'anno successivo aveva lasciato ai singoli Stati libertà di scelta, e in molte nazioni il dossier era stato archiviato. Oggi il nostro Paese potrebbe riprenderlo, sulla base di una proposta accompagnata da 352 mila firme che punta il dito sui benefici che questa scelta potrebbe portare.

Ora legale tutto l'anno, quali vantaggi?

I vantaggio economico legato ai risparmi energetici è il primo fattore alla base di questa richiesta. I promotori ricordano infatti che, dal 2004 al 2025, l'ora legale adottata nei soli mesi primaverili ed estivi ha portato secondo Terna a un risparmio di 12 miliardi di kWh (corrispondenti a circa 2,3 miliardi di euro). Questo dato potrebbe essere ampliato, se l'ora legale venisse mantenuta tutto l'anno, arrivando a incrementare il risparmio di 720 milioni di kWh, che tradotto in beneficio economico equivarrebbe a circa 180 milioni di euro.

Anche il Pianeta potrebbe beneficiarne, visto che una minore quantità di luci artificiali si tradurrebbe in meno emissioni di Co2. Ridurre la quantità di luce artificiale significherebbe diminuire il consumo di combustibili fossili e quindi contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Anche la nostra salute non potrebbe che beneficiare da questo importante cambiamento. Se fino ad oggi il passaggio dall'ora solare a quella legale (e viceversa) hanno alterato la ritmicità circadiana, con le nuove regole il nostro organismo non avrà più necessità di sincronizzare l'orologio biologico due volte all'anno.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Rinnovo della carta d'identità e vaccini in farmacia: tutte le novità nel decreto semplificazioni
    Calendario17 Novembre 2025

    Rinnovo della carta d'identità e vaccini in farmacia: tutte le novità nel decreto semplificazioni

    Stop al rinnovo della carta d'identità per gli over 70 e istituzione delle farmacie di servizio: le novità nel ddl semplificazioni.
  • Quando cade il Black Friday 2025? La data e tutto quello che bisogna sapere
    Calendario17 Novembre 2025

    Quando cade il Black Friday 2025? La data e tutto quello che bisogna sapere

    Si avvicina la giornata attesa dagli amanti degli sconti: il Black Friday. Ecco la data e alcuni suggerimenti per fare acquisti in sicurezza.
  • Sagre d'autunno: dove andare nel weekend di metà novembre
    Calendario14 Novembre 2025

    Sagre d'autunno: dove andare nel weekend di metà novembre

    Molte proposte enogastronomiche ispirano le principali sagre d'autunno italiane nel fine settimana di metà novembre.
  • Bonus rottamazione elettrodomestici 2025: date e modalità per fare domanda
    Calendario13 Novembre 2025

    Bonus rottamazione elettrodomestici 2025: date e modalità per fare domanda

    Tra pochi giorni sarà possibile richiedere il bonus rottamazione elettrodomestici, lo sconto per l'acquisto di nuovi apparecchi.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, fase invernale con neve, venti a 100 km/h e maltempo: la tendenza
Tendenza17 Novembre 2025
Meteo, fase invernale con neve, venti a 100 km/h e maltempo: la tendenza
Da metà settimana fase turbolenta sull'Italia con aria molto fredda, neve a quote basse e rischio di forte maltempo. Attenzione al vento. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 20 ciclone polare e maltempo! Neve in arrivo
Tendenza16 Novembre 2025
Meteo: da giovedì 20 ciclone polare e maltempo! Neve in arrivo
La tendenza meteo per la seconda metà di settimana indica l'irruzione di aria fredda di origine artica con crollo termico e nevicate copiose.
Meteo: piogge e neve la prossima settimana! La tendenza nel dettaglio
Tendenza15 Novembre 2025
Meteo: piogge e neve la prossima settimana! La tendenza nel dettaglio
Nel corso della prossima settimana l'Italia vedrà ancora molte precipitazioni, anche nevose perlopiù al Nord dove il clima sarà quasi invernale.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 18 Novembre ore 00:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154