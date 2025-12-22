Perché Natale si festeggia il 25 dicembre? La storia e le tradizioni

Insieme alla Pasqua, il Natale rappresenta una delle celebrazioni più centrali del cristianesimo, poiché ricorda la venuta al mondo di Gesù Cristo. Non tutti, però, conoscono l’origine storica di questa festa né il motivo per cui sia stata fissata al 25 dicembre. Per secoli, la questione della data della nascita fu oggetto di discussioni tra teologi e autorità religiose. Alcuni sostenevano che l’evento fosse avvenuto il 18 novembre, altri proponevano il 28 marzo o il 20 maggio. Resta quindi da chiedersi per quale motivo, alla fine, la tradizione cristiana abbia scelto proprio il 25 dicembre come data del Natale.

Perché Natale si festeggia il 25 dicembre?

Il giorno di Natale, fissato al 25 dicembre, la Chiesa cattolica ricorda la nascita di Gesù Cristo. I Vangeli collocano l’evento durante il governo di Erode il Grande, ma non forniscono indicazioni su una data esatta. Nei primi secoli del cristianesimo, inoltre, non esistono prove che questa ricorrenza venisse celebrata.

La prima menzione di una possibile data di nascita compare intorno al 200 d.C. in un testo di Clemente di Alessandria. L’autore riporta diverse ipotesi diffuse tra i cristiani dell’epoca, come il 28 agosto o il 20 maggio. Nessuna di queste, però, coincide con il 25 dicembre oggi conosciuto. Solo dal IV secolo si affermarono due date ufficiali: il 25 dicembre in Occidente e il 6 gennaio in Oriente. La scelta del 25 dicembre ebbe anche una forte valenza simbolica e culturale. Cristo venne identificato con la luce che sconfigge l’oscurità, un concetto vicino alle credenze solari antiche.

Come nasce la tradizione

L’origine della celebrazione del Natale viene fatta risalire a Roma, attorno alla metà del III secolo. Nel 354 fu papa Liberio a stabilire ufficialmente il 25 dicembre come giorno della nascita di Gesù, anche se alcune fonti indicano pratiche simili già decenni prima. Nello stesso periodo, usanze legate al Natale iniziarono a diffondersi anche ad Alessandria d’Egitto. Da lì la tradizione si estese progressivamente in territori come Cipro, l’Armenia, l’Anatolia e la Terra d’Israele.

Più recenti, invece, sono le consuetudini legate al presepe e all’albero di Natale. Il primo presepe della storia è attribuito a San Francesco d’Assisi, che nel 1223 ne realizzò uno a Greccio. Quella rappresentazione includeva figure simboliche come il bue e l’asino. Successivamente furono i napoletani a trasformare il presepe in una tradizione popolare molto sentita. Le prime scene presepiali a Napoli risalgono al XVI secolo. Per questo molti presepi raffigurano ancora personaggi e ambienti tipici dell’Italia del Cinquecento. Nel Settecento nacquero anche altre tradizioni locali, diffuse in città come Roma e Bologna. L’albero di Natale, invece, sembra comparire per la prima volta a Tallinn nel 1441. Questa usanza sarebbe collegata ad antichi culti nordici, diffusi soprattutto nell’Europa centrale.