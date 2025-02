Oggi è la Festa del gatto: perché è il 17 febbraio? Storia e significato

Il 17 febbraio è una data speciale per tutti gli amanti dei felini: si celebra la Festa del Gatto, un’occasione dedicata a questi affascinanti compagni di vita, simbolo di indipendenza, mistero e affetto. Ma perché proprio questa giornata? La scelta non è casuale e affonda le sue radici in motivazioni culturali e simboliche che rendono questo giorno ancora più significativo.

Le origini della Festa del Gatto

L’idea di dedicare una giornata ai gatti nasce nel 1990 su iniziativa della giornalista e scrittrice Claudia Angeletti, che propose un sondaggio sulla rivista Tuttogatto per scegliere la data più adatta. La proposta vincente fu quella della signora Oriella Del Col, che indicò il 17 febbraio come il giorno perfetto per celebrare questi animali tanto amati quanto misteriosi.

La scelta del mese di febbraio non è casuale: questo periodo dell’anno è legato al segno zodiacale dell’Acquario, considerato simbolo di libertà e anticonformismo, caratteristiche che ben si sposano con la natura indipendente del gatto. Inoltre, il numero 17 è da sempre legato a superstizioni e credenze popolari, soprattutto in Italia, dove viene considerato un numero sfortunato. Tuttavia, proprio i gatti, spesso associati alla magia e alla capacità di sfidare la sorte, ribaltano questa concezione, trasformandola in un’occasione di riscatto.

Il significato della Festa del Gatto

Questa giornata non è solo un momento per coccolare i propri amici a quattro zampe, ma anche un’occasione per sensibilizzare sulle loro necessità, promuovere l’adozione e combattere l’abbandono. I gatti sono da sempre protagonisti di miti e leggende: nell’antico Egitto erano considerati animali sacri, mentre nel Medioevo vennero ingiustamente associati alla stregoneria. Oggi, fortunatamente, sono visti per quello che sono: creature affettuose, intelligenti e in grado di portare serenità nelle nostre vite.

Festeggiare il 17 febbraio significa anche ricordare l’importanza del rispetto per questi animali, sostenendo campagne di adozione responsabile e sensibilizzando contro il randagismo. In molte città italiane, infatti, si organizzano eventi, mostre e iniziative benefiche per aiutare i gatti meno fortunati e promuovere il loro benessere.

Un giorno speciale per chi ama i gatti

La Festa del Gatto è un’occasione per celebrare i nostri amici felini in tutto il loro splendore. Che siano coccoloni o indipendenti, avventurosi o pigri, ogni gatto ha una personalità unica e sa come conquistare il cuore delle persone.

Se anche tu hai un gatto in casa, oggi è il giorno perfetto per viziarlo con qualche carezza in più, un gioco nuovo o un piccolo premio goloso. E se non ne hai uno, potrebbe essere il momento giusto per pensare a un’adozione e dare una nuova casa a uno di questi meravigliosi animali.