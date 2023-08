Oggi 2 agosto è l'Earth Overshoot Day 2023: da ora siamo "in debito" con il Pianeta

Oggi cade l'Earth Overshoot Day 2023, ovvero il giorno in cui la Terra ha esaurito le sue risorse e la popolazione mondiale andrà "in debito" con il Pianeta. Come è facile immaginare la data dell'Earth Overshoot Day non cade in un giorno fisso, e non deve essere confuso con l'Overshoot Day Italia.

Earth Overshoot Day 2023, come si calcola?

A determinare ogni anno la data dell'Earth Overshoot Day è il Global Footprint Network, che attraverso il confronto tra la domanda della popolazione e l'offerta di servizi e risorse dell'ecosistema, riesce a individuare la data in cui la popolazione mondiale entra in debito con il Pianeta.

Quest'anno l'Overshoot Day globale cade oggi - 2 agosto 2023 - ovvero cinque giorni dopo rispetto allo scorso anno. Questa potrebbe apparire come una buona notizia, anche se in realtà siamo ancora molto lontani dagli obiettivi prefissati per raggiungere l'obiettivo dell'IPCC. Per ridurre le emissioni di carbonio del 43% in tutto il mondo entro il 2030 rispetto al 2010 sarebbero infatti necessari 19 giorni all'anno per i prossimi sette anni.

Overshoot Day Italia 2023, il debito ecologico per il nostro Paese è già iniziato

Oltre a un giorno in cui tutto il Pianeta va in debito poiché ha finito di consumare le risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno, ci sono anche gli Overshoot Day dei singoli Stati. Per quanto riguarda l'Italia il giorno di debito ecologico 2023 è scattato lo scorso 15 maggio, come nel 2022. A partire da questa data, il Belpaese è in debito di risorse con la Terra fino alla fine dell’anno.

A livello globale sono soltanto 51 i paesi che restano a credito fino al 31 dicembre. Il più virtuoso tra i paesi che vanno a debito è il Benin - che esaurisce la sua quota di risorse il 26 dicembre - mentre il peggiore è il Qatar: Doha accumula debito ecologico già a partire dal 10 febbraio. L’Overshoot Day degli Stati Uniti cade il 13 marzo, mentre il peggior paese europeo è il Lussemburgo che già il 14 febbraio risulta andare a debito con il Pianeta.

Overshoot Day, com'è cambiato negli ultimi 50 anni?

La data in cui la popolazione mondiale "esaurisce" le risorse naturali che il Pianeta mette a disposizione per ogni anno è andata via via guadagnando sempre più spazio, fino a raggiungere nel 2005 i mesi estivi. Da quell'anno infatti l'Overshoot Day globale cade in agosto, senza variazioni particolarmente significative.