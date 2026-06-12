Occhi al cielo dopo il tramonto: a Ovest uno spettacolo cosmico visibile per pochi minuti

Il cielo offre in serata uno spettacolo astronomico davvero affascinante. Poco dopo il tramonto, guardando verso l’orizzonte occidentale e nord-occidentale, sarà possibile osservare tre pianeti del Sistema Solare disposti in una suggestiva sequenza luminosa. Mercurio, Venere e Giove appariranno infatti lungo l’eclittica, formando una sorta di scala celeste inclinata.

Congiunzione Mercurio, Venere e Giove: quando e come osservarla

Per osservare al meglio questo straordinario spettacolo astronomico sarà fondamentale scegliere il momento giusto. Le condizioni ideali iniziano circa mezz’ora dopo il tramonto del Sole, quando il cielo raggiunge un livello di oscurità sufficiente per distinguere chiaramente i pianeti.

La finestra utile per l’osservazione è però piuttosto breve e si estende per circa 30-45 minuti. Successivamente, Mercurio e Giove scenderanno rapidamente sotto l’orizzonte, diventando invisibili.

Il primo corpo celeste da individuare sarà Venere, il più luminoso dei tre, facilmente riconoscibile anche durante le ultime fasi del crepuscolo. Una volta localizzato, sarà possibile trovare gli altri pianeti osservando poco più in basso e leggermente verso destra.

Con un po’ di attenzione emergeranno anche Mercurio e Giove, completando il suggestivo allineamento. Per godere pienamente della scena è consigliabile scegliere un punto di osservazione con una visuale libera verso ovest, evitando edifici, alberi o rilievi che possano ostacolare la vista dell’orizzonte.

Le caratteristiche di Mercurio, Venere e Giove

Gli appassionati muniti di telescopio avranno l’opportunità di osservare da vicino tre protagonisti del cielo serale, ciascuno con caratteristiche uniche e affascinanti. Venere apparirà particolarmente brillante, mostrando una fase gibbosa con gran parte del suo disco illuminato.

La sua intensa luminosità è dovuta alle dense nubi che avvolgono il pianeta e riflettono efficacemente la luce del Sole. Mercurio, invece, si presenterà con una fase simile a una mezza luna, offrendo una visione suggestiva ma non sempre semplice da catturare nel chiarore del crepuscolo.

Il pianeta più vicino alla nostra stella è noto per le sue temperature estreme e per la rapidità con cui percorre la propria orbita. Più in basso sull’orizzonte spiccherà anche Giove, il gigante del Sistema Solare, riconoscibile per le sue dimensioni apparenti e per le celebri fasce nuvolose che attraversano la sua atmosfera.

Su questo enorme mondo soffiano venti potentissimi che modellano continuamente il suo aspetto. Sebbene la bassa altezza sull’orizzonte possa ridurre leggermente la nitidezza dell’immagine, l’osservazione simultanea di Venere, Mercurio e Giove rappresenterà uno degli spettacoli astronomici più suggestivi della serata.