Nuovo metodo per ritrovare i bagagli smarriti in aeroporto: ecco come funziona

Alzi la mano chi non ha smarrito almeno una volta nella vita il proprio bagaglio in aeroporto. Durante un viaggio in aereo può capitare che un bagaglio vada smarrito con conseguenti disagi per il viaggiatore costretto ad attendere comunicazioni da parte della compagnia di volo.

La tecnologia ci dà una nuova mano con un metodo nuovo: il WorldTracer baggage tracking. Scopriamo di cosa si tratta.

Bagagli smarriti in aeroporto: la nuova procedura

In diversi aeroporti è entrata in vigore una nuova procedura in merito ai bagagli smarriti. Si tratta di un nuovo metodo che consente al viaggiatore di individuare la valigia comunicando in tempo reale la posizione alla compagna aerea. Una procedura molto più rapida e veloce rispetto alla standard che richiedeva molto più tempo di attesa con disagi importanti per il malcapitato.

Un bagaglio smarrito in partenza o in arrivo in un aeroporto è sempre una brutta esperienza. Al di là del disagio per il passeggero era richiesta la compilazione di moduli da consegnare alla compagnia aerea. Ma non finiva qui, visto che spesso il passeggero si trovava spesso anche ad inviare solleciti continui per avere indietro la propria valigia.

WorldTracer baggage tracking: come funziona il servizio valigia smarrita

WorldTracer ha cambiato i lunghi tempi d'attesa in caso di valigia smarrita potendo contare su un vasto sistema informatico globale a cui hanno aderito 360 compagnie aeree. Questa nuova procedura è stata attivata in 2.200 aeroporti e permette di rintracciare velocemente i bagagli smarriti.

Il servizio WorldTracer baggage tracking è frutto di una collaborazione nata tra Google e SITA e consente di condividere la posizione della valigia tramite il Google Find Hub in WorldTracer.

Un modo semplice e veloce, visto che consente al passeggero di scoprire in tempo reale la posizione della valigia smarrita così da poterla segnalare alla compagnia.

Ma come funziona? In caso di valigia smarrita il passeggero dovrà ugualmente recarsi presso l'ufficio Lost & Found per compilare il modulo P.I.R. (Property Irregularity Report).

Una volta compilato il modulo sarà consegnato un codice univoco di 10 caratteri da inserire all'interno del database di WorldTracer per rintracciare la posizione della valigia smarrita in modo da comunicarla tempestivamente alla compagnia aerea.