L'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada dal 14 dicembre 2024 ha introdotto una serie di importanti novità per garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane. In particolare nuove norme sono state inserite per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol, droghe, ma anche nell'utilizzo di alcuni farmaci. Ecco quali sono i farmaci vietati dal nuovo Codice della Strada.

Quali sono i farmaci vietati nel nuovo Codice della Strada?

Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che tra le novità ha eliminato la necessità di accertare uno stato di alterazione psico-fisica del conducente. In caso di controllo da parte di un agente basterà risultare positivi ai test per essere sanzionati e/o multati.

Attenzione: sono milioni le persone che assumono farmaci per scopi terapeutici e diversi tipi possono essere rilevati nei test tossicologici. Tra i famaci vietati alla guida ci sono diversi farmaci da banco, ma anche prescritti per patologie. Anche se al momento non è stata rilasciata una lista completa dei farmaci, ecco quelli che risultano vietati nel nuovo Codice della Strada:

Benzodiazepine : si tratta di farmaci utilizzati per trattare ansia e insonnia che possono causare sonnolenza, ridurre i riflessi e compromettere la vigilanza;

: si tratta di farmaci utilizzati per trattare ansia e insonnia che possono causare sonnolenza, ridurre i riflessi e compromettere la vigilanza; Antidolorifici oppioidi : tra questi c'è la morfina che influisce negativamente sui tempi di reazione e sulla concentrazione;

: tra questi c'è la morfina che influisce negativamente sui tempi di reazione e sulla concentrazione; Barbiturici : si tratta di sedativi che rendendo pericoloso mettersi al volante.

: si tratta di sedativi che rendendo pericoloso mettersi al volante. Decongestionanti con pseudoefedrina : sono comunemente presenti nei farmaci per il raffreddore e l’influenza;

: sono comunemente presenti nei farmaci per il raffreddore e l’influenza; Cannabis terapeutica: utilizzata per trattare patologie croniche, può contenere Thc, che può essere rilevato nei test antidroga.

Non solo, tra i farmaci vietati alla guida anche alcuni antistaminici che vengono comunemente presi in caso di allergia.

Quali sono le sanzioni del nuovo Codice della Strada per chi utilizza farmaci vietati?

Il nuovo Codice della Strada in caso di utilizzo di farmaci vietati dalle norme prevede l'applicazione di sanzioni molto severe. Chiunque venga fermato alla guida sotto effetto di sostanze che mettono a rischio la sicurezza stradale rincorrono in multe e sanzioni come:

Revoca immediata della patente in caso di violazioni gravi;

in caso di violazioni gravi; Multe elevate che possono incidere significativamente;

che possono incidere significativamente; Sospensione della patente per un periodo variabile.

Le nuove regole introdotte dal Codice della Strada hanno immancabilmente accesso un dibattito tra favorevoli e contrari. Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, sostiene riguardo alle nuove norme: "Le benzodiazepine sono un elemento da evitare e possono dare effetti sulla guida anche se utilizzate il giorno precedente. Ma poi ci sono, probabilmente, tanti altri farmaci di cui non conosciamo bene gli effetti su chi sta al volante. Si stanno facendo degli studi sul rapporto fra l'assunzione di un farmaco e la capacità di guida ma il lavoro da fare è tanto. Questo codice potrebbe essere uno stimolo per studiare in dettaglio i farmaci che si prendono in relazione alla guida".